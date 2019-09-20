15:15, сьогодні

Німецький концерн на автошоу IAA-2019 мав найбільший стенд, на якому розмістилась величезна експозиція з "гарячими" спорткарами від AMG та "холодними" електричними новинками EQ. А на десерт – оновлений Mercedes-Maybach S 560 4MATIC.

Електрокари та гібриди усіх форм і розмірів склали основу експозиції Mercedes-Benz на автосалоні у Франкфурті. Загалом же німецький виробник привіз на автосалон три десятки свіжих моделей.

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Електрична експозиція суббренду EQ, поза сумнівом, стала окрасою подіуму Mercedes на автосалоні й свідчить про те, що виробник активно розширює цей сегмент. Однак не менш цікавими для публіки були й традиційні моделі марки, які також поступово електрифікуються.

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

Виконання AMG GLE 53 – вершина модельного ряду GLE Coupé, який дебютував лише у серпні цього року. Новинка, представлена у Франкфурті, позиціонується як головний конкурент BMW X6 М.

Фото: Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé / Carscoops

GLE 53 зовні виділяється вертикальними ґратами великої радіаторної решітки, які носять назву Panamericana. Обабіч сяють світлодіодами яскраві матричні фари, а нижче, на всю ширину бампера, простяглась хижа “посмішка” сітчастого чорного пластику з парою хромованих “зазубрин” з кожного боку. З корми AMG-версію можна впізнати за тоншими ліхтарями і чотирма патрубками вихлопної системи. Колісні арки у GLE 53 Coupé м’язистіші. Звичайно, топовому виконанню моделі призначені найбільші та найгарніші колісні диски і найблискучіший хром в оздобленні.

Новинка приблизно на 6 сантиметрів коротша за GLE без приставки Coupé. Але при цьому колісна база у нього більша, ніж у попередника, завдяки чому задній ряд дозволяє розмістити трьох пасажирів. Ще й трохи вільних кубічних сантиметрів залишилось для додаткового простору в багажнику.

Фото: Mercedes-AMG GLE 53 Coupé 2020 / Motor1

Салон купеподібного кросовера побудований за схемою “більше спорту, не в мінус комфорту”. Наприклад, крісла AMG GLE 53 не менш зручні, ніж у звичайного GLE, але з більш вираженою боковою підтримкою. Також топ-версії призначаються найбільші з наявних у виробника моніторів (по 12,3 дюйма) для цифрової панелі приладів та мультимедійного комплексу MBUX останнього покоління. Саме через нього власники крос-купе можуть спілкуватись з машиною голосом, жестами в повітрі чи дотиками.

Динаміку водіння додатково покращують підвіска AMG RIDE CONTROL на базі AIRMATIC – пневмопідвіски з безступінчатим регулюванням сили відбою та можливість ручного вибору режиму роботи підвіски.

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Mercedes-AMG GLE 53 Coupé приводить у рух гібридна силова установка. Трилітровий бензиновий мотор спорткара продукує 429 к.с. потужності, а 48-вольта бортова мережа зі стартер-генератором EQ Boost короткочасно може додати ще 22 сили.

В якості трансмісії використовується 9-ступінчата автоматична коробка AMG SPEEDSHIFT TCT 9, яка транслює оберти на обидві осі. Від 0 до 100 км/год гарячий кросовер розганяється за 5,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена позначкою 250 км/год.

Новинка має з’явитись у продажу в першій половині наступного року. Ціни будуть оголошені пізніше.

Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC

Навіть у спортивному виконанні AMG GLB 35 кросовер не втратив посадочних місць – за бажанням клієнта салон може бути семимісним.

Стайлінг AMG-Line включає оригінальну решітку радіатора вертикальними ґратами, які вже стали фірмовою “фішкою” AMG, 19-дюймові колісні диски нового зразка, металевий передній спліттер зі збільшеним дифузором та розширений спойлер заднього бамперу. В якості опції передбачені колісні диски до 21 дюйма, а також спеціальний стайлінг-пакет AMG Night.

Фото: Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC / Carscoops

Спортивний кросовер оснащується 2-літровим бензиновим турбомотором потужністю у 302 кінські сили з 8-позиційним “автоматом” AMG, підвіскою від AMG, спортивною випускною системою та потужними гальмами. Силовий агрегат в поєднанні з системою повного приводу 4MATIC забезпчують кросоверу прискорення до 100 км/год за 5,2 секунд. Максимальна швидкість GLB 35 обмежена електронікою на 250 км/год.

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC та EQC Edition 1886

Перший електрокар з сімейства EQ та перший для Mercedes масовий акумуляторний автомобіль офіційно був представлений ще у вересні минулого року і вже встиг засвітитись на кількох шоу.

Фото: Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC / Daimler

Продажі електрокара вже стартували у Німеччині, де він оцінений у 71 281 євро за базову версію. У Франкфурті ж було представлено особливі виконання моделі: EQC з опційним пакетом AMG-Line та “святковий” EQC Edition 1886, присвячений першому автомобілю в світі – Benz Patent-Motorwagen.

Фото: Mercedes-Benz EQC 400 Edition 1886 4MATIC / Daimler

Mercedes-Benz EQV 300 та V300 d

Представлений на початку року електричний мінівен EQV став справжньою сенсацією виставки, адже у цьому класі автомобілів поки що порожньо. Mercedes взагалі сміливо заявляє, що новинка є “першим повністю електричним MPV преміум-класу”. До того ж, електричний V-Klasse став другим автомобілем у лінійці EQ і бачити його вживу раніше мало кому доводилось.

Фото: Mercedes-Benz EQV 300 / Daimler

Електричний нащадок Vito/Viano оснащується електромотором потужністю в 201 силу (150 кВт), встановленим спереду і з приводом на передню вісь. Літій-іонна акумуляторна батарея на 90 кВт-год забезпечує EQV автономний пробіг у 405 км, а відновити запас енергії з 10 до 80% через 110-кіловатний зарядний пристрій можна менше, ніж за 45 хвилин.

Прийом попередніх замовлень на EQV у Німеччині вже відкритий, однак ціни поки не оголошені, а живі машини у дилерів з’являться не раніше літа 2020 року.

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Компанію електричному мінівену на виставці склала нова версія V300 d. Мінівен отримав дизельний двигун нового покоління – дволітровий, 4-циліндровий, потужністю в 236 кінських сил. Працює він у парі з новим автоматом 9G-TRONIC, замість старого 7-ступеневого. На стенді мінівен красувався з опційними деталями оздоблення та системою повного приводу 4Matic.

Фото: Mercedes-Benz V300 d / Daimler

У Німечині V300 d оцінюється від 52 776 до 94 281 євро, при базовій ціні V-Klasse у 39 631 євро.

Mercedes-Benz GLE 350 de та GLE ESF

Дизель-електричний гібрид – річ досить незвична. І саме на це робить ставку Mercedes, виводячи в світ кросовер GLE 350 de. Адже він поєднує те, що так люблять європейські покупці: тяговитий дизельний мотор та більш ніж скромний апетит.

Фото: Mercedes-Benz GLE 350 de / Carscoops, Daimler

Силова установка GLE 350 de складається з 2-літрового 194-сильного дизеля і електромотора, який продукує 136 к.с. Сукупна віддача (рахується не лінійно) сягає 320 к.с. та вражаючі 700 Нм крутного моменту. Також до складу установки входить 31,2-кіловатна тягова батарея. Разом з системою рекуперації, вона забезпечує кросоверу автономний запас ходу на чистій електроенергії до 90 км. А відновити її заряд з 10 до 80% через швидкісний пристрій можна менш, ніж за 20 хвилин.

До 100 км/год Mercedes-Benz GLE 350 de прискорюється за 6,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 210 км/год, при використанні ДВЗ, або 160 км/год, якщо мова йде про розгін на електротязі.

Найцікавіше про GLE 350 de – це показник витрати пального. На кожні 100 кілометрів шляху кросоверу потрібно лише 1,1 літри солярки!

Фото: Mercedes-Benz GLE ESF / Daimler

Яку з шести варіацій моделі німецькі інженери використали для створення Mercedes-Benz GLE ESF – невідомо, однак Експериментальний Автомобіль Безпеки (Experimental-Sicherheits-Fahrzeug) не призначений для продажу, а тому його показники витрати пального абсолютно не цікаві. Головна причина існування ESF – перевірка в режимі реальності нових електронних систем, помічників та функцій безпеки. Наприклад, головною “фішкою” цьогорічного концепта (“Мерседес” вже будував подібні машини раніше) є дрон, що виставляє знак аварійної зупинки на дорогу.

Mercedes-Benz Vision EQS Concept

Концепт EQS Concept слугує дороговказом, блакитною зіркою з трьома променями, за якою підуть інші електрокари EQ. Інакше кажучи, з часом концепт перетвориться на серійний EQS, який стане флагманом електро-бренду.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQS Concept / Daimler

Повний список нових моделей на стенді Mercedes-Benz у Франкфурті:

A 250 e

A 45 S 4MATIC+

B 250 e

CLA 180

AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé

CLA 200 Shooting Brake

CLA 220 d Shooting Brake

AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake

CLS 220 d

GLB 200

GLB 220 d 4Matic

GLB 250 4Matic

AMG GLB 35 4MATIC

AMG GLC 43 4MATIC Coupé

AMG GLC 43 4MATIC

GLS 580 4Matic

GLE 400 d Coupé

AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

EQC 400 4MATIC

EQC Edition 1886

EQV 300

V 300 d

S 560 Cabriolet

S 560 e

AMG GT 63 S 4MATIC+

Maybach S 560 4MATIC

Vision Urbanetic

Vision EQ Silver Arrov

VISION EQS

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