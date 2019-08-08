Ця компенсація дозволить власникам таких машин встановити фільтри для зменшення шкідливих викидів. Пропозиція дійсна лише у Німеччині.
Daimler пропонує власникам дизельних автомобілів Mercedes-Benz в Німеччині субсидію в розмірі 3 000 євро на модернізацію вихлопних фільтрів.
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Оновлення старих забруднюючих дизельних транспортних засобів дозволить їх власникам уникнути заборони на в’їзд у центр міст.
Автовиробники були змушені розглянути можливість модернізації систем очищення вихлопів на старих автомобілях після того, як з минулого року німецькі міста почали забороняти проїзд дизельних транспортних засобів у центральні частини.
Німецькі автовиробники спочатку пропонували оновлення програмного забезпечення та ухилялись від модернізації “заліза”, натомість агітували клієнтів купувати нові машини з чистішими двигунами.
Для обробки заявок на субсидії Daimler цього тижня запустив веб-сайт.
Перший комплект для модернізації автомобілів Mercedes з дизельними двигунами Євро-5, включаючи найбільш розповсюджені моделі E 220 та E 250, був розроблений компанією Dr Pley SCR Technology. Разом з установкою комплект коштує близько 3000 євро.
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