Дилер Lada в Німеччині замість російських машин буде продавати "китайців".

Німецький імпортер Lada Automobile GmbH знайшов нових партнерів: з липня в автосалонах Lada почали продавати електричні малолітражки ZhiDou D2S, а восени в шоу-румах з'являться фургони Joylong EW5.

Російська Lada змушена покинути європейський ринок через невідповідність автомобілів екологічним нормам, які стають ще більш жорсткими. Тому місцеві дилери шукають нових постачальників. Про співпрацю Lada з китайськими виробниками повідомив журнал Auto Motor und Sport.

Компанія ZhiDou – дочірній бренд Geely, а електрокар D2S – двомісний міський автомобіль з запасом ходу в 180 кілометрів, який дебютував в 2016 році. Ціна малюка починається з 20 тисяч євро – за ці гроші в Німеччині можна було придбати максимально укомплектований універсал Lada Vesta SW Cross.

Фірма Joylong відома своїми “клонами” Toyota: фургон EW5 зовні не відрізняється від Hiace попереднього покоління. Задньопривідний вен призводить в рух 136-сильний електромотор, заявлений запас ходу - 325 кілометрів. В активі вантажівки з суцільнометалевим кузовом – вантажопідйомність в 1650 кілограмів і майже 10 кубометрів корисного об'єму.

Нагадаємо, що ввіз у Україну російських авто продовжили після заборони.