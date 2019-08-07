Дилер Lada в Германии вместо российских машин будет продавать "китайцев".

Немецкий дилер Lada Automobile GmbH нашел новых партнеров: с июля в автосалонах Lada начали продавать электрическими малолитражки ZhiDou D2S, а осенью в шоу-румах появятся фургоны Joylong EW5.

Российская Lada вынуждена покинуть европейский рынок из-за несоответствия автомобилей экологическим нормам, которые становятся еще более жесткими. Поэтому местные дилеры ищут новых поставщиков. О сотрудничестве Lada с китайскими производителями сообщил журнал Auto Motor und Sport.

Компания ZhiDou – дочерний бренд Geely, а электрокар D2S – двухместный городской автомобиль с запасом хода в 180 километров, который дебютировал в 2016 году. Цена малыша начинается с 20 тысяч евро – за эти деньги в Германии можно было купить максимально укомплектованный универсал Lada Vesta SW Cross.

Фирма Joylong известна своими “клонами” Toyota: фургон EW5 внешне не отличается от Hiace предыдущего поколения. Заднеприводный вен приводит в движение 136-сильный электромотор, заявленный запас хода-325 километров. В активе грузовики с цельнометаллическим кузовом – грузоподъемность в 1650 килограммов и почти 10 кубометров полезного объема.

Напомним, что ввоз в Украину российских авто продолжили после запрета.