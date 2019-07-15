Кабмин принял постановление, которым изменил сроки запрета импорта российских легковых автомобилей с 1 июля 2019 на 1 января 2020 года.

Согласно постановлению Кабмина от 5 июля 2019 № 605, запрет импорта в Украину легковых автомобилей (код 8703) начнет действовать с 1 июля, как было предусмотрено предыдущим документом, а с 1 января 2020 года. Причины такого решения неизвестны.

Этим же постановлением продлен срок запрета импорта в Украину этих и других товаров, утвержденного Постановлением КМУ от от 30 декабря 2015 года № 1147 еще на год, то есть до 1 января 2021 года.

Кроме того, добавлено положение, согласно которому импорт "запрещенного" товара возможен, если за него была внесена предоплата до вступления в силу запрета. Факт оплаты должен быть доказан документально.

Напомним, как доказать украинской таможне, что автомобиль не российский.