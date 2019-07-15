Кабмін прийняв постанову, якою змінив терміни заборони імпорту російських легкових автомобілів з 1 липня 2019 на 1 січня 2020 року.

Згідно з постановою Кабміну від 5 липня 2019 р. № 605, заборона імпорту в Україну легкових автомобілів (код 8703) почне діяти не з 1 липня, як було передбачено попереднім документом, а з 1 січня 2020 року. Причини такого рішення невідомі.

Цією ж постановою продовжено термін заборони імпорту в Україну цих та інших товарів, затвердженою Постановою КМУ від від 30 грудня 2015 р. № 1147 ще на рік, тобто до 1 січня 2021 року.

Окрім того, додано положення, згідно якого імпорт "заборонених" товарів можливий, якщо за нього було внесена передоплата до набрання чинності заборони. Факт оплати має буде доведений документально.

Нагадаємо, як довести українській митниці, що автомобіль не російський.