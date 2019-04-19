Німецький автовиробник першим здогадався підготувати спецверсію свого першого електрокара, яку присвятив першому автомобілю марки. Вибачайте за тавтологію.

Компанія Mercedes-Benz презентувала на автошоу у Нью-Йорку особливий електрокроссовер EQC Edition 1886, присвячений першому в світі автомобілю.

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За 130 років автомобіль пройшов довгий шлях. Перший Benz Patent-Motorwagen більше нагадував чотириколісний велосипед, мала великі спицьовані колеса, великий кліренс і відкритий кузов. Електричний кросовер EQC Edition 1886 покликаний нагадати про історичний автомобіль.



Новинка отримала чорні декоративні елементи, 20-дюймові колісні диски, дизайн яких нагадує про спицьовані колеса першого в світі автомобіля, шильдики 1886 на крилах і ще кілька – в салоні.

Фото: Mercedes-Benz EQC Edition 1886 / Daimler

Техніка електрокара залишилась без змін – EQC Edition 1886 оснащений парою електромоторів загальною потужністю у 402 к.с. та блоком батарей, який забезпечує запас ходу до 470 кілометрів.

Продажі базового Mercedes-Benz EQC почнуться в Європі в червні 2019 року, а в США – на початку наступного. Тоді ж у продаж надійде й EQC Edition 1886.

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