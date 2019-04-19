Немецкий автопроизводитель первым догадался подготовить спецверсию своего первого электрокара, которую посвятил первому автомобилю марки. Извините за тавтологию.

Компания Mercedes-Benz представила на автошоу в Нью-Йорке особый електрокроссовер EQC Edition 1886, посвященный первому в мире автомобилю.

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130 лет автомобиль прошел долгий путь. Первый Benz Patent-Motorwagen больше напоминал четырехколесный велосипед, имел большие спицованные колеса, большой клиренс и открытый кузов. Электрический кроссовер EQC Edition 1886 призван напомнить об историческом автомобиле.



Новинка получила черные декоративные элементы, 20-дюймовые колесные диски, дизайн которых напоминает о спицованных колесах первого в мире автомобиля, шильдики 1886 на крыльях и еще несколько – в салоне.

Фото: Mercedes-Benz EQC Edition 1886 / Daimler

Техника электрокара осталась без изменений – EQC Edition 1886 оснащен парой электромоторов общей мощностью в 402 л.с. и блоком батарей, который обеспечивает запас хода до 470 километров.

Продажи базового Mercedes-Benz EQC начнутся в Европе в июне 2019 года, а в США – в начале следующего. Тогда же в продажу поступит и EQC Edition 1886.

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