Обидва прибудуть до Швейцарії на автошоу.

Mercedes-Benz GLC-Class 2020 модельного року отримав нові технології, двигун та легкий фейсліфтинг, а GLE спортивну модификацію від AMG.

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Mercedes-Benz розширив лінійку GLE з новою модифікацією Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+. Гарячий кросовер отримав 3-літровий бензиновий турбомотор, посилений електричною турбіною і стартер-генератором, котрі разом продукують 435 к.с. потужності.

Фото: Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ 2020 / Daimler

Двигун AMG GLE 53 поєднується з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач і повним приводом з системою розподілу крутного моменту. До першої сотні кросовер прискорюється за 5,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на 250 км/год.

Фото: салон Mercedes-AMG GLE 53 / Daimler

Базова комплектація GLE 53 включає пневматичну підвіску з активною системою стабілізації поперечних кренів. Крім того, пневмопідвіска дозволяє збільшувати дорожній просвіт в діапазоні 55 міліметрів.



Фото: мотор Mercedes-AMG GLE 53 / Daimler

AMG GLE 53 також отрирмав нове оздоблення кузова, фірмову решітку радіатора Panamericana, й алюмінієвий декор салону зі спортивними сидіннями і особливим оформлення мультимедійної системи MBUX. Салон кросовера може бути семимісним.

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Кросовер GLC, у свою чергу, отримав легке оновлення зовнішності, котрі включають змінені бампери й оптику.

Фото: Mercedes-Benz GLC-Class 2020 / Daimler

Всередині автомобіль має кілька поліпшень: нове кермо, нові цифрові елементи управління і оновлену фірмову мультімедійну систему MBUX з одним великим екраном на 10,25 дюймів, замість двох менших. У списку матеріалів оздоблення з’явились натуральний шпон Сірого Дуба і Грецького Горіха.



Фото: оновлений Mercedes-Benz GLC-Class / Daimler

Найбільші для оновленого GLC зміни – під капотом. Існуючі мотори стали на 10-15 коней потужнішими, а ще з’явився новий 2-літровий турбодизель потужністю від 163 до 245 к.с., залежно від модифікації.



Фото: новий дизельний мотор Mercedes-Benz GLC-Class / Daimler

Обидві новинки Мercedes-Benz привезе на автосалон у Женеві, котрий розпочнеться вже за кілька днів.

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