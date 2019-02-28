Якщо вірити податковій декларації – Валентин Наливайченко є найбіднішим претендентом на пост голови держави.

У списку кандидатів на пост президента України у майбутніх виборах є досить незвичайна особа – Валентин Наливайченко, на котрого не записано жодного автомобіля.

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Колишній голова СБУ, а нині лідер громадського руху “Справедливість” – Валентин Наливайченко у своїй податковій декларації за 2017 рік вказав прибуток усього в 18 гривень доходу, отриманих з дивідендів від “Райффайзен банка Аваль”. І жодного автмообіля. Навіть у найближчих членів родини.

Втім, у його дружини Олени Наливайченко статки значно кращі: за той же рік вона заробила в ТОВ "ПАЛ" 29,8 тисяч гривень і ще 9,6 тисяч гривень – у ТОВ "Смайл холдинг України". А ще 18 гривень дивідендів від "Райффайзен банку Аваль". На її рахунку в банку "Хрещатик" зберігається 3,2 мільйони гривень, повідомляє Аntikor. При цьому на дружину Наливайченко задеклароване одне машиномісце.

У 2014 році в камери потрапив кортеж Наливайченко, котрий тоді обіймав пост голови СБУ, на Toyota Land Cruiser 200. Однак, очевидно, що то був службовий автомобіль. З того часу Валентин Наливайченко жодного разу не був помічений в авто, на відміну від власника найбільшого автопарку серед кандидатів у президенти Юрія Дерев’янко.

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