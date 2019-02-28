Если верить налоговой декларации – Валентин Наливайченко является самым бедным претендентом на пост главы государства.

В списке кандидатов на пост президента Украины на предстоящих выборах есть довольно необычное лицо – Валентин Наливайченко, на которого не записан ни однин автомобиль.

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Бывший глава СБУ, а ныне лидер общественного движения “Справедливость” – Валентин Наливайченко в своей налоговой декларации за 2017 год указал доход всего в 18 гривен дохода, полученных с дивидендов от “Райффайзен банка Аваль”. И ни одного автмообиля. Даже у ближайших членов семьи.

Впрочем, у его жены Елены Наливайченко состояние гораздо лучше: за тот же год она заработала в ООО "ПАЛ" 29,8 тысяч гривен и еще 9,6 тысяч гривен – в ООО "Смайл холдинг Украина". А еще 18 гривен дивидендов от "Райффайзен банка Аваль". На ее счету в банке "Хрещатик" хранится 3,2 миллиона гривен, сообщает Аntikor. При этом на жену Наливайченко задекларировано одно машиноместо.

В 2014 году в камеры попал кортеж Наливайченко, который тогда занимал пост главы СБУ, на Toyota Land Cruiser 200. Однако, очевидно, что это был служебный автомобиль. С того времени Валентин Наливайченко ни разу не был замечен в авто, в отличие от владельца крупнейшего автопарка среди кандидатов в президенты Юрия Деревянко.

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