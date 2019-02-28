Оба прибудут в Швейцарию на автошоу.
Mercedes-Benz GLC-Class 2020 модельного года получил новые технологии, двигатель и легкий фейслифтинг, а GLE спортивную модификацию от AMG.
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Mercedes-Benz расширил линейку GLE с новой модификацией Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+. Горячий кроссовер получил 3-литровый бензиновый турбомотор, усиленный электрической турбиной и стартер-генератором, которые вместе производят 435 л.с. мощности.
Фото: Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ 2020 / Daimler
Двигатель AMG GLE 53 сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с системой распределения крутящего момента. До первой сотни кроссовер ускоряется за 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.
Фото: салон Mercedes-AMG GLE 53 / Daimler
Базовая комплектация GLE 53 включает пневматическую подвеску с активной системой стабилизации поперечных кренов. Кроме того, пневмоподвеска позволяет увеличивать дорожный просвет в диапазоне 55 миллиметров.
Фото: мотор Mercedes-AMG GLE 53 / Daimler
AMG GLE 53 также получил новую отделку кузова, фирменную решетку радиатора Panamericana, и алюминиевый декор салона со спортивными сиденьями и особым оформлением мультимедийной системы MBUX. Салон кроссовера может быть семиместным.
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Кроссовер GLC, в свою очередь, получил легкое обновление внешности, которое включает измененные бамперы и оптику.
Фото: Mercedes-Benz GLC-Class 2020 / Daimler
Внутри автомобиль имеет несколько улучшений: новый руль, новые цифровые элементы управления и обновленную фирменную мультимедийную систему MBUX с одним большим экраном на 10,25 дюймов, вместо двух меньших. В списке материалов отделки появились натуральный шпон Серого Дуба и Грецкого Ореха.
Фото: обновленный Mercedes-Benz GLC-Class / Daimler
Наибольшие для обновленного GLC изменения – под капотом. Существующие моторы стали на 10-15 лошадей мощнее, а еще появился новый 2-литровый турбодизель мощностью от 163 до 245 л.с., в зависимости от модификации.
Фото: новый дизельный мотор Mercedes-Benz GLC-Class / Daimler
Обе новинки Мercedes-Benz привезет на автосалон в Женеве, который начнется уже через несколько дней.
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