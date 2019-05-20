Для компанії Daimler модель з кузовом 126 був наймасовішим S-класом за всю її історію. За що поважали цей "Мерс"?

Команда Sumy Racing Team знайшла Mercedes-Benz S560 SEC C126 в ідеальному стані – на його реставрацію власник витратив п'ять років, два "донори" та суму, співставну з новим автомобілем преміум-класу. Але воно варто того – автомобіль виглядає, мов новий. Хоча зійшов він з конвеєра у 1979 році. Втім, технічним особливостям цього автомобіля можуть позаздрити навіть сучасні моделі авто.

Дивіться відео тест-драйву купе 1979 року Mercedes-Benz S560 SEC C126:

Нагадаємо, в якого авто розхід пального більше – Lexus GX чи Toyota LC 120.