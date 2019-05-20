Для компании Daimler модель с кузовом 126 был самым массовым S-классом за всю ее историю. За что уважали этот "Мерс"?

Команда Sumy Racing Team нашла Mercedes-Benz S560 SEC C126 в идеальном состоянии – на его реставрацию владелец потратил пять лет, два "донора" и сумму, сопоставимую с новым автомобилем премиум-класса. Но оно стоит того – автомобиль выглядит как новый. Хотя он сошел с конвейера в 1979 году. Впрочем, техническим особенностям этого автомобиля могут позавидовать даже современные модели авто.

Смотрите видео тест-драйва купе 1979 года Mercedes-Benz S560 SEC C126:

Напомним, у какого авто расход топлива больше – Lexus GX или Toyota LC 120.