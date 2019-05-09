Большие и когда-то престижные японские внедорожники отпугивают покупателей значительным потреблением горючего. Эксперты SRT решили проверить, настоящий "аппетит" этих авто в украинских условиях эксплуатации.

Внедорожники Toyota Land Cruiser Prado 120 и Lexus GX470, которые участвуют в эксперименте, изготовлены в 2007 и 2008 году. Они созданы на одной платформе, однако если первый сделан для массового рынка, то второй – премиум-модель. Они стоят около 21-23 тысяч долларов, "Лексус" в среднем на 1800 долларов дороже. Разные у них и двигатели – у "Тойоты" четырехлитровая V6 1GR-FE (250 л.с.), у "Лексуса" – V8 2UZ-FE (275 л.с.), оба – бензиновые.

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Впрочем, цель топливного эксперимента – не только определить расход топлива, но и понять, насколько сильно они отличаются по конструкции. В ходе эксперимента автомобили взвешивают, заправляют до полного бака, измеряют разгон и торможение и тому подобное.

Смотрите видео, насколько отличается аппетит Toyota Land Cruiser Prado 120 и Lexus GX470:

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