Великі та колись престижні японські позашляховики відлякують покупців значним споживанням пального. Експерти SRT вирішили перевірити, який справжній "апетит" цих авто в українських умовах експлуатації.

Позашляховики Toyota Land Cruiser Prado 120 та Lexus GX470, які беруть участь в експерименті, виготовлені в 2007 та 2008 році. Вони створені на одній платформі, однак якщо перший зроблений для масового ринку, то другий – преміум-модель. Вони коштують близько 21-23 тисяч доларів, "Лексус" в середньому на 1800 доларів дорожчий. Різні у них і двигуни – у "Тойоти" чотирилітровий V6 1GR-FE (250 к.с.), у "Лексуса" – V8 2UZ-FE (275 к.с.), обидва – бензинові.

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Втім, мета паливного експерименту – не лише визначити витрату пального, але і зрозуміти, наскільки сильно вони відрізняються за конструкцією. В ході експерименту автомобілі зважують, заправляють до повного баку, вимірюють розгін та гальмування тощо.

Дивіться відео, наскільки відрізняється апетит Toyota Land Cruiser Prado 120 та Lexus GX470:

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