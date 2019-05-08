Фахівці харківського каналу "Електричка" придбали в США втоплений Nissan Leaf, щоб дізнатись, чи можна відновити таке авто.

Зазвичай покупці намагаються уникати машин-потопельників, мовляв невідомо як себе поведуть після потрапляння вологи кузов, механічна частина і електроніка. Але команда каналу "Електричка" вирішила спробувати реанімувати Nissan Leaf 2014 року випуску, який пережив вплив водної стихії. Тим більше, на аукціоні в США якраз був підходящий екземпляр, який українці придбали практично за стартову і дуже символічну ціну.

Читайте також: чи можна встановити на Nissan Leaf потужнішу батерею

В першій серії про Ліфа-"Іхтіандра" ви побачите:

У яку суму обійшовся електромобіль з "мокрим" минулим. Ціна лота, аукціонний збір, доставка морем і суходолом, а також ввізні збори і брокерські послуги;- Трохи про історію електромобіля, за інформацією сервісу Carfax;

Первинний зовнішній огляд. Вивчаємо кузов та лакофарбове покриття машини на предмет пошкоджень. Заглядаємо під машину;

Розбираємо салон і шукаємо "мокрі місця" під обшивкою підлоги, в багажнику і картами дверей.

Окрім того, у відео показано, як зрушити з місця Nissan Leaf з "сівшим" 12-вольтовим акумулятором, а також як в аналогічній ситуації відкрити електронний замок багажника з салону за допомогою викрутки.

Дивіться відео про потопельника Nissan Leaf 2014:

Нагадаємо, скільки коштує відновлення битого Nissan Leaf зі США.