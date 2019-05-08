Специалисты харьковского канала "Электричка" приобрели в США утопленный Nissan Leaf, чтобы узнать, можно ли восстановить такое авто.

Обычно покупатели стараются избегать машин-утопленников, мол неизвестно как себя поведут после попадания влаги кузов, механическая часть и электроника. Но команда канала "Электричка" решила попробовать реанимировать Nissan Leaf 2014 года выпуска, переживший влияние водной стихии. Тем более, на аукционе в США как раз был подходящий экземпляр, который украинцы приобрели практически по стартовой и очень символической цене.

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В первой серии про Лифа-"Ихтиандра" вы увидите:

В какую сумму обошелся электромобиль с "мокрым" прошлым. Цена лота, аукционный сбор, доставка морем и сушей, а также ввозные пошлины и брокерские услуги;

Немного об истории электромобиля, по информации сервиса Carfax;

Первоначальный внешний осмотр. Изучаем кузов и лакокрасочное покрытие машины на предмет повреждений. Заглядываем под машину;

Разбираем салон и ищем "мокрые места" под обшивкой пола, в багажнике и картами дверей.

Кроме того, в видео показано, как сдвинуть с места Nissan Leaf с "севшим" 12-вольтовым аккумулятором, а также как в аналогичной ситуации открыть электронный замок багажника из салона с помощью отвертки.

Смотрите видео про утопленника Nissan Leaf 2014:

Напомним, сколько стоит восстановление битого Nissan Leaf из аукциона США.