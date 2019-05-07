Здається, таких модифікацій у "Кубика" ще не було.

Професійний гірськолижник Йон Олссон веде відео-блог на своєму каналі у YouTube, у якому ділиться з глядачами своїм захопленням суперкарами та унікальними автомобілями. Його Gelandewagen вже не раз бував у руках тюнерів і пережив кілька інкарнацій, однак останнє перевтілення позашляховика – справді особливе.

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Збудували “безбашенний Гелік” спеціалісти голандського ательє DT Mobility, витративши на реалізацію проекту приблизно півтора року. У скільки обійшовся проект власнику – невідомо, та судячи з об’єму виконаних робіт, цілком імовірно, що Йон міг би купити собі ще один Mercedes G-Class на ті гроші.

Крім того, що позашляховику повністю замінили металевий дах на брезентовий, схоже, ще й лінію покрівлі занизили, оскільки вітрове скло виглядає майже вполовину меншим, ніж у звичайних “Кубиків”.



Також можна помітити, що усі місця втручання майстра з болгаркою були зашиті натуральним деревом. Виглядає досить елегантно.

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