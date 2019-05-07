Кажется, таких модификаций у "Кубика" еще не было.

Профессиональный горнолыжник Йон Олссон ведет видео-блог на своем канале в YouTube, в котором делится со зрителями своим увлечением суперкарами и уникальными автомобилями. Его Gelandewagen уже не раз бывал в руках тюнеров и пережил несколько инкарнаций, однако последнее перевоплощение внедорожника – действительно особенное.

Также интересно: В Харькове построили внедорожник с двигателем в 2500 лошадиных сил

Построили "безбашенный Гелик" специалисты голландского ателье DT Mobility, потратив на реализацию проекта примерно полтора года. Во сколько обошелся проект владельцу – неизвестно, но судя по объему выполненных работ, вполне вероятно, что Йон мог бы купить себе еще один Mercedes G-Class на эти деньги.

Кроме того, что внедорожнику полностью заменили металлическую крышу на брезентовую, похоже, еще и линию крыши занизили, поскольку ветровое стекло выглядит почти вполовину меньше, чем у обычных "Кубиков".

Также можно заметить, что все места вмешательства мастера с болгаркой были зашиты натуральным деревом. Выглядит достаточно элегантно.

Также интересно: Канализационные люки вместо колес: ездит ли на них авто (видео)