Карл Бенц начал автомобильную историю в 1886 году с патентом № 37435 на Benz Motorwagen. А в новом тысячелетии Mercedes-Benz стремится изобрести автомобиль заново. Концепты серии Vision уже в течение 20 лет показывают, как изменится транспорт.

Концепт, обозначенный как Vision, впервые появился у Mercedes-Benz в 1993 году, однако систематически такие прототипы начали появляться с 1999-м. За 20 лет компания явила миру два десятка таких шоу-каров. Визионерские концепты служат для демонстрации технологий и нового дизайна. Некоторые из них уже успели стать серийными машинами, а другим никогда и не суждено попасть на конвейер.

Vision SLR

Класс: спорткар;

Двигатель: бензиновый V8 турбо, 5.5 л, 557 л.с.

Разгон до 100 км/ч: 4.2 секунды;

Максимальная скорость: 320 км / ч;

Дебют концепта 1999 года;

Серийная модель: выпускалась с 2004 по 2010 годы, как Mercedes-Benz SLR McLaren;

Тормозные диски из армированной углеродным волокном керамики;

Светодиодная оптика, шасси из композитных волокон и алюминия и ковшеобразные сиденья из углепластика стали серийным оборудованием для Mercedes-Benz SLR McLaren, как и системы ESP и Brake Assist.

Vision CLA

Класс: субкомпакт, родстер;

Двигатель: бензиновый, 1,9 л 125 л.с., 180 Н*м;

Разгон до 100 км/ч: 7.9 секунды;

Максимальная скорость: 209 км/ч;

Дебют концепта: январь 2000 года;

Светодиодная оптика, и ковшеобразные сиденья из углепластика стали серийным оборудованием для Mercedes-Benz SLR McLaren с 2004 года;

Серийная модель: выпускается серийно с 2004 года, как Mercedes-Benz SLK-Class, позже SLC-Class.

Vision CLS

Класс: четырехдверное спортивное купе;

Двигатель: дизельный, 3.0 л, твин-турбо V6; 261 л.с., 540 Н*м;

Разгон до 100 км/ч: 6.4 секунды;

Максимальная скорость: 250 км / ч;

Дебют концепта 2003 года;

Серийная модель: выпускается серийно с 2004 года, как Mercedes-Benz CLS-Class.

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Vision Ener-G-Force

Класс: внедорожник;

Силовая установка: четыре электрических мотор-колеса и водородные топливные элементы;

Автономный пробег: н/д;

Дебют концепта: ноябрь 2012 года;

Серийная модель: носитель дизайна для наследника G-Class, появление которого ожидается в 2025 году, а также элементов дизайна современных кроссоверов GL-серии.

AMG Vision Gran Turismo

Класс: гран-туризмо

Силовая установка: AMG V8 битурбо 6.2 л, 585 л.с., 800 Нм;

Разгон до 100 км/ч: неизвестно;

Максимальная скорость: неизвестно;

Дебют концепта ноябрь 2013, Лос-Анджелес;

Серийная модель: по неподтвержденной информации компания J&S Worldwide Holdings получила от Daimler AG получила разрешение на выпуск 5 автомобилей на основе концепта – по два для клиентов из Европы и Ближнего Востока и один для заказчик с США. Кроме того, элементы дизайна концепта были использованы в серийном Mercedes-AMG GT 2015 года.

Vision G-Code

Класс: Sports Utility Coupé (SUC), кросс-купе;

Силовая установка: два независимых юнита – компактный турбомотор, работающий на водороде, приводит в движение переднюю ось, 2 электромотора на задней оси; производительность неизвестна;

Дебют концепта: ноябрь 2014 года, Пекин;

Серийная модель: носитель образа азиатских моделей купеобразных кроссоверов субкомпактного класса. Используются такие стилистические решения, как: купеобразная форма, компактные размеры и большие диски плюс высокий клиренс, световая фальшь радиаторная решетка с информационными и эмоциональными сигналами, большой логотип с подсветкой. Технические особенности включают лазерную LED-оптику, 360-градусную камеру, цифровые зеркала и гибридную силовую установку.

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F 015 Luxury in Motion

Класс: люксовый четырехместный транспортник;

Силовая установка: F-CELL PLUG-IN HYBRID – электро-гибрид с водородным генератором и аккумулятором и парой электромоторов по 136 л.с. Совокупная мощность 163 л.с., максимальная совокупная мощность – 272 л.с .;

Емкость аккумулятора: 29 кВт*ч;

Разгон до 100 км/ч: 6.7 секунды;

Максимальная скорость: 200 км/ч;

Автономный пробег: 1100 км;

Беспилотник 5 уровня;

Дебют концепта: январь 2015 года, Лас-Вегас;

Серийная модель: носитель новых технологий без серийного будущего.

Vision Tokyo: Connected Lounge

Класс: электрический микро-вен

Силовая установка: F-CELL PLUG-IN HYBRID – электро-гибрид с водородным генератором и аккумулятором (29 кВт*ч) и 2 электромоторами по 136 л.с. Совокупная мощность установки составляет 163 л.с., максимальная совокупная мощность – 272 л.с .;

Разгон до 100 км/ч: 6.7 секунды;

Максимальная скорость: 200 км/ч;

Автономный пробег: 980 км (190 от аккумулятора и 790 от топливных элементов);

Дебют концепта: октябрь-ноябрь 2015 года, Токио;

Серийная модель: воплощение идеи автомобиля для людей Z-поколения – рожденных после 1995 года, которые росли с гаджетами в руках. Шоукар создан азиатской дизайн-студией специально для автошоу в Токио.

Maybach Vision 6 / Cabriolet

Класс: люкс купе 2+2 / кабриолет;

Силовая установка: 4 синхронных электромотора общей производительностью в 550 кВт (748 л.с.) аккумулятор емкостью 80 кВт*ч;

Разгон до 100 км/ч: <4 секунд

Максимальная скорость: 250 км/ч, ограничена электроникой;

Автономный пробег: > 500 км (NEDC)

Дебют концепта: август 2016 года, Пеббл-Бич / август 2017 года, Пеббл-Бич;

Серийная модель: шоукар без конвейерных перспектив, носитель дизайна будущего двухдверного автомобиля ультра-роскошного класса от Maybach.

Vision EQC (Generation EQ Concept)

Класс: кроссовер;

Силовая установка: 2 электромотора общей мощностью в 300 кВт (408 л.с.), аккумулятор емкостью > 70 кВт*ч;

Автономный пробег: 500 км;

Разгон до 100 км/ч: < 5 секунд

Дебют концепта: сентябрь 2016 года, Париж;

Серийная модель: стал основой для серийного электрического кроссовера Mercedes EQC 2020.

Класс: фургон;

Силовая установка: электромотор на 75 (102 л.с.), емкость аккумулятора неизвестна;

Автономный пробег: 270 км;

Дебют концепта: сентябрь 2016 года, Франкфурт;

Серийная модель: носитель технологий и дизайна будущих полукоммерческих и легких коммерческих моделей марки.

E-Fuso Vision One

Класс: среднетоннажный грузовик;

Аккумулятор: 300 кВт*ч;

Автономный пробег: 350 км;

Дебют концепта: октябрь 2017;

Серийная модель: ориентировочно 2021.

Класс: одноместная трековая Баркетта;

Силовая установка: 4 синхронных электромотора общей производительностью в 550 кВт (748 л.с.) аккумулятор емкостью 80 кВт*ч;

Разгон до 100 км/ч: н/д;

Максимальная скорость: н/д;

Автономный пробег: > 400 км;

Дебют концепта: август 2018 года, Пеббл-Бич;

Серийная модель: шоукар, созданный в честь Mercedes-Benz W 125 Silver Arrow 1937 года.

Класс: многофункциональный транспортный модуль;

Силовая установка: н/д;

Дебют концепта: сентябрь 2018 года, Копенгаген;

Серийная модель: визионерский шоу-кар.

Класс: люксовый электрический седан;

Силовая установка: 2 электромотора общей мощностью в 476 л.с.; аккумулятор емкостью 100 кВт*ч;

Автономный пробег: 700 км, скоростная зарядка;

Разгон до 100 км/ч: < 4,5 секунды;

Автопилот 3 уровня;

Дебют концепта: сентябрь 2019 года, Франкфурт;

Серийная модель: ранний прототип электрического Mercedes S-Class, основа конвейерной модели EQS 2022.

Класс: родстер;

Силовая установка: электрическая, характеристики неизвестны;

Дебют концепта: сентябрь 2019 года, Франкфурт;

Серийная модель: шоукар, созданный в честь исторической модели Mercedes 35 PS 1901 года.

Vision smart EQ fortwo concept

Класс: субкомпактный электрический хэтчбек;

Аккумулятор: 30 кВт*ч;

Автономный пробег: н/д;

Автопилот 5 уровня;

Дебют концепта: август 2017 года, Франкфурт;

Серийная модель: концептуальный шоу-кар для демонстрации технологий.

Бонус: “скучные” концепты Vision

Vision S 500 Plug-in HYBRID (2009) – гибридная версия флагманского седана;

Vision GLK BLUETEC HYBRID (2008) – дизель-гибридная версия GLK;

Vision GLK FREESIDE (2008) – внедорожная версия GLK;

Vision GLK TOWNSIDE (2008) – городская версия GLK;

Vision GST (Grand Sport Tourer) 2002 – концепт Mercedes-Benz R-Class.

Концепт Vision R (GST 2) 2004 года – предсерийная модель.

Vision B Compact Sports Tourer (2004) – концепт Mercedes-Benz B-Class.

Vision A 93 (1993) – концепт Mercedes-Benz A-Class.

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