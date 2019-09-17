Немецкий автопроизводитель назвал дату ультралюксового кроссовера и раскрыл некоторые подробности.

Слухи стали фактами: Maybach готовит соперника Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Mercedes-Maybach GLS дебютирует в ноябре.

Также интересно: Mercedes-Benz EQS осветил путь в электрическое будущее бренда

Вероятное место премьеры – автосалон в Лос-Анджелесе. Выпускать Mercedes-Maybach GLS планируют в США, эта страна считается главным рынком для новинки.

В официальном заявлении автопроизводителя указано, что GLS можно будет почувствовать "всеми органами чувств”. Для внедорожника разрабатывается собственный парфюм, который будет задействован в климатической системе автомобиля. Аромат описывается как "цветочный и легкий, с нежными нотками кожи и пряного чая".

Также сейчас известно, что Mercedes-Maybach GLS получит стереосистему Burmester с 27 динамиками. Производитель также отметил, что покупателям роскошного кроссовера предложат высокий уровень персонализации. Например, заказчики смогут выбирать материалы и цвет обивки и полностью отказаться от использования натуральной кожи в салоне.



Фото: рендер Mercedes-Maybach GLS / Kolesa

Остальные подробности пока держатся в тайне. Впрочем, с высокой долей вероятности, GLS от Maybach будет иметь удлиненную колесную базу и мощный мотор и будет существенно отличаться визуально от обычного GLS. По слухам, Maybach может стать единственной моделью концерна, для которой сохранят 12-цилиндровый мотор.

Также интересно: Mercedes судится с уличными художниками за их граффити по Gelandewagen