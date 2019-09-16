Райтеры сами напросились на неприятности.

История началась с публикации в официальном Instagram Mercedes-Benz внедорожника G 500. Автомобиль был снят на фоне Восточного рынка Детройта, а одна из стен здания украшена стрит-артом. Авторы рисунка решили “сбить” денег с автопроизводителя, а вместо этого сами получили иск в суд.

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Даниэль Бомбардье, Макс Грамахо, Джеймс Льюис и Джефф Сото являются авторами мурала на стене Восточного рынка Детройта. Они увидели свои граффити в инстаграме Mercedes на рекламных снимках и решили, что имеют право на компенсацию за использование рисунков в рекламных целях. Об этом сообщает Нollywood Reporter

Сначала художники просто написали письмо в американское представительство Mercedes-Benz. Однако ответ пресс-секретаря их не удовлетворил: “в знак любезности фотографии и публикация были удалены с инстаграм-страницы Mercedes-Benz, однако никаких причин требовать компенсацию, за нарушение авторских прав, у художников нет”.

Тогда райтеры наняли адвоката и продолжили давить на Mercedes-Benz. В ответ судебный иск был выдвинут уже против них самих. В нем указано, что марка имела право использовать снимки без согласования с авторами, поскольку на них изображен, в первую очередь, автомобиль, а стены здания с рисунками служат лишь фоном.

По словам пресс-секретаря, угрозы художников не имеют юридической силы в отношении авторских прав – они лишь пытались заработать на этом, воспользовавшись ситуацией. Адвокат обвиняемых рассказал журналистам, что художники не ожидали такого поворота, “находятся в отчаянии” и морально не готовы тягаться в суде с таким гигантом, как “Мерседес”.

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