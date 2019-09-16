Немецкому концерну нужна эта сделка, чтобы получить доступ к современным электромобильным технологиям.

Топ-менеджмент Volkswagen Group уже несколько раз делал недвусмысленные намеки о намерении приобрести компанию Tesla или хотя бы часть ее акций. В частности, совладелец немецкого концерна Вольфганг Порше ответил журналистам перед автосалоном во Франкфурте на вопрос о возможности такого соглашения, что "всегда можно думать обо всем". Однако добавил, что сейчас акции Tesla стоят слишком дорого, сообщает DW.

Три недели назад экономический журнал Manager Magazin писал, что глава Volkswagen Херберт Дис думает о возможности покупки Tesla или ее части.

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Интерес к американской компании у немцев возник после того, как они поставили себе цель стать лидером среди электрических автомобилей. А технологии, которые уже давно работают в компании Маска, в Volkswagen только на этапе создания или испытаний. В частности, немцев интересует программное обеспечение электромобилей и ноу-хау по производству батарей для них.

Стоимость компании Tesla сегодня составляет порядка 30 млрд долларов (27 млрд евро), а таких денег у Volkswagen AG нет.

Напомним, что Tesla анонсирует сверхмощные трехмоторный версии своих автомобилей.