Это позволит развить мощность в 772 лошадиные силы и 931 Нм крутящего момента.

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку. Произойдет это не раньше 2020 года. Она будет более мощнее той, что сейчас устанавливается на топовую Model S Performance. При этом оборудованный ею электрокар обойдется дешевле, чем ближайший конкурент – речь, вероятно, идет о Porsche Taycan.

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В твитах Маска новая силовая установка фигурирует под названием Plaid. Кроме Model S, "Plaid powertrain" получат кроссовер Model X и тарга Roadster. Однако младшие Model 3 и Model Y ее не получат. В продаже электрокары с новой силовой установкой появятся примерно через год. Они будут конкурировать с Porsche Taycan Turbo S (761 сила и 1050 Нм момента).

Накануне Tesla Model S с тримоторою установкой и доработанным шасси установила неофициальный рекорд трассы Laguna Seca, обойдя Porsche 911 GT3 RS.