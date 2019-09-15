Це дозволить розвинути потужність 772 кінські сили і 931 Нм крутного моменту.

Глава Tesla Ілон Маск підтвердив, що ліфтбек Model S отримає нову силову установку. Відбудеться це не раніше 2020 року. Вона буде більш потужна за ту, що зараз встановлюється на топову Model S Performance. При цьому обладнаний нею електрокар обійдеться дешевше, ніж найближчий конкурент - мова, ймовірно, йде про Porsche Taycan.

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У твітах Маска нова силова установка фігурує під назвою Plaid. Крім Model S, "Plaid powertrain" отримають кросовер Model X і тарга Roadster. Однак молодші Model 3 і Model Y її не отримають планується. У продажу електрокари з новою силовою установкою з'являться приблизно через рік. Вони будуть конкурувати з Porsche Taycan Turbo S (761 сила і 1050 Нм моменту).

Напередодні Tesla Model S з тримоторою установкою і допрацьованим шасі встановила неофіційний рекорд траси Laguna Seca, обійшовши Porsche 911 GT3 RS.