Концепт называется Vision Mercedes Simplex и является ре-креацией вуатюретки Mercedes 35 PS.

Сочетание винтажных форм и футуристического дизайна удалось на редкость гармоничным.

Также интересно: Mercedes-Benz EQC: официальная информация, характеристики и фото

Концепты, обозначенные словом Vision в Mercedes, выступают в качестве предвестников будущих моделей, демонстрируют общее видение их вида или перспективные технологии. На автошоу во Франкфурте немецкий производитель представил несколько Vision-концептов, среди которых почетное место занял и новый Simplex.

Фото: концепт Vision Mercedes Simplex / Daimler

Mercedes 35 PS – один из первых автомобилей с бензиновым двигателем в мировой истории. Автомобиль был разработан инженером-конструктором Вилгельмом Майбахом по заказу известного предпринимателя и консула Австро-Венгрии Эмиля Еллинека в период между 1900 и 1901 годами. Свое название он получил в честь дочери Эмиля – Мерседес, а индекс 35 в названии означает мощность (PS от немецкого Pferdestärke – "лошадиная сила").

Mercedes 35 PS собрали в единственном экземпляре на заводе Daimler-Motoren-Gesellschaft в Штутгарте. Однако автомобиль стал началом целой серии машин под торговой маркой Mercedes, которую официально зарегистрировали только в 1902 году.

Также интересно: Mercedes-Benz показал электрические беспилотники-трансформеры Vision Urbanetic

Вуатюреткой в начале прошлого века называли автомобиль компактного класса, обычно двухместный. Гоночные же версии имели одноместный кокпит. Ближайшим соответствием такому классу авто в сегодняшней линейке Mercedes-Benz является родстер SLC, хотя до открытости концепта Simplex ему далеко.

Фото: Mercedes 35 PS

У Simplex фактически отсутствуют двери – без них машина легче, а значит и едет быстрее. Автомобиль вообще лишили всего лишнего, оставив лишь "кожух" моторного отсека. У концепта нет ни ветрового стекла, или, тем более, крыши, ни надкрылков, ни бамперов. Конструкторский и дизайнерский минимализм.

Фальшрадиаторная решетка Vision Mercedes Simplex представляет собой огромный 3D-дисплей, на который выводятся различные сообщения и светящийся логотип. Также обращают на себя внимание необычные колеса концепта.

Simplex является чистым шоукаром без всякого намека на серийное воплощение. Поэтому Mercedes лишь отметил, что для такого автомобиля инженеры подобрали бы электрическую силовую установку "достаточной мощности".

В прошлом году Daimler представил еще один электрический ретро-концепт EQ Silver Arrow, основанный на рекордном гоночном болиде W 125 из далекого 1937 года.

Также интересно: EQ, AMG и Maybach: премьеры Mercedes-Benz во Франкфурте