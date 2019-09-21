Концепт називається Vision Mercedes Simplex і є ре-креацією вуатюретки Mercedes 35 PS.

Поєднання вінтажних форм та футуристичного дизайну вдалось на рідкість гармонійним.

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Концепти, позначені словом Vision у Mercedes виступають в якості передвісників майбутніх моделей, демонструють загальне бачення їх вигляду чи перспективні технології. На автошоу у Франкфурті німецький виробник представив кілька Vision-концептів, серед яких почесне місце зайняв і новий Simplex.

Фото: концепт Vision Mercedes Simplex / Daimler

Mercedes 35 PS – один з перших автомобілів з бензиновим двигуном в світовій історії. Автомобіль був розроблений інженером-конструктором Вілгельмом Майбахом на замовлення відомого підприємця і консула Австро-Угорщини Еміля Еллінека в період між 1900 і 1901 роками. Свою назву він отримав на честь доньки Еміля – Мерседес, а індекс 35 у назві означає потужність (PS від німецького Pferdestärke – “кінська сила”).

Mercedes 35 PS зібрали в єдиному екземплярі на заводі Daimler-Motoren-Gesellschaft в Штутгарті. Однак автомобіль став початком цілої серії машин під торговою маркою Mercedes, яку офіційно зареєстрували лише у 1902 році.

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Вуатюреткою на початку минулого століття називали автомобіль компактного класу, зазвичай двомісний. Гоночні ж версії мали одномісний кокпіт. Найближчим відповідником такому класу авто у сьогоднішній лінійці Mercedes-Benz є родстер SLC, хоча до відкритості концепта Simplex йому далеко.

Фото: Mercedes 35 PS

У Simplex, фактично, відсутні двері – без них машина легше, а значить і їде швидше. Автомобіль взагалі позбавили усього зайвого, залишивши лиш “кожух” моторного відсіку. В концепта немає ні вітрового скла, чи, тим більше, даху, ні надкрилків, ні бамперів. Конструкторський і дизайнерський мінімалізм.

Фільшрадіаторна решітка Vision Mercedes Simplex являє собою величезний 3D-дисплей, на який виводяться різноманітні повідомлення, та світиться логотип. Також звертають на себе увагу незвичайні колеса концепта.

Simplex є чистим шоукаром без жодного натяку на серійне втілення. А тому Mercedes лиш зазначив, що для такого автомобіля інженери підібрали б електричну силову установку “достатньої потужності”.

Минулого року Daimler представив ще один електричний ретро-концепт EQ Silver Arrow, заснований на рекордному гоночному боліді W 125 з далекого 1937 року.

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