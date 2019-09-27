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От франкфуртского стенда Opel искрится в глазах – такое все наэлектризированное. Наряду с новинками стояли "древние" электрокары марки, созданные еще в прошлом веке.

Немецкий бренд в одиночку отстаивал честь группы PSA на автошоу IAA-2019 и выступил массированным фронтом собственных электрифицированных машин. Поддержать Opel пришла даже лично федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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Фото: стенд Opel на Международном автосалоне во Франкфурте / Opel

Мировые премьеры Opel во Франкфурте: обновленная Astra, новое поколение Corsa, электрическая Corsa-e, гоночная Corsa-e Rally и гибридная версия кроссовера Grandland X. Кроме указанных выше моделей, в списке мировых премьер марки на IAA-2019 значились также новый минивэн Zafira Life, которому батарейная версия обещана в 2021 году. А весь свой модельный ряд дополнить батарейными версиями Opel обещает до 2024 года.

Opel Corsa 2020

Шестое поколение популярного компактного хэтчбека на стенде во Франкфурте отпраздновало мировой публичный дебют вместе с полностью электрической версией Corsa-e и гоночным прототипом Corsa-e Rally.

Фото: Opel Corsa 2019 / Carscoops, Opel

В гражданской модификации шестого поколения Corsa под капотом – экономичные бензиновые и дизельные двигатели производительностью от 75 до 130 л.с., которые тратят в смешанном цикле от 2,9 до 5,5 литров горючего на 100 километров.

Фото: электрический хэтчбек Opel Corsa-e 2019 / Carscoops, Opel

И настоящей сенсацией стала электрическая модель Corsa-e. Ее силовая установка состоит из 136-сильного электромотора и батареи на 50 киловатт-часов, которая обеспечивает до 330 километров пробега на одном заряде (WLTP).

Фото: электрический раллийный болид Opel Corsa-e Rally / Carscoops, Opel

Эффектный электрический ралли-кар Opel Corsa-e Rally, созданный для чемпионата ADAC Opel e-Rally Cup, пока находится в статусе прототипа, а поэтому производительность его силовой установки не раскрывается. Очевидно, она будет выше, чем у гражданского электро-хэтчбека. По предварительной информации, стоимость электрического болида составит около 50 тысяч евро. К тому же, новые владельцы смогут посоревноваться в монокубке против заводской команды Opel.

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Продажи нового поколения Opel Corsa в Европе уже начались. Базовая модель в Германии оценивается в 13 990 евро, а электрическая Corsa-e стоит минимум 29 900 евро.

Opel Grandland X Hybrid4

Вторая мировая премьера на стенде Opel – полноприводный гибридный кроссовер Grandland X Hybrid4. Силовая установка на основе бензинового 1,6-литрового турбо агрегата усилена парой электромоторов. Общая производительность гибрида составляет 300 л.с.

Фото: Opel Grandland X Hybrid4 / Opel

Гибридная силовая установка улучшила топливную эффективность модели и позволила снизить вредные выбросы: 2,2 литра бензина и 360-370 граммов СО 2 на 100 км пути. Кроме того, батарея позволяет проехать до 60 км на одних электронах. Восстановить запас энергии в ней на 100% можно за 1 час 50 минут.

Продажи Opel Grandland X Hybrid4 в Германии уже стартовали, кроссовер оценивается минимум в 49 940 евро.

Opel Astra Sports Tourer

Третья мировая премьера для Opel во Франкфурте – обновленная Astra. Главные изменения во внешности сконцентрированы в оптике, которая отныне полностью светодиодная, а у более дорогих комплектаций еще и матричная. Для модели была полностью модернизирована линейка силовых агрегатов, которая теперь включает шесть предложений, пять из которых соответствуют будущему классу эко-стандартов Euro 6d.

Фото: Opel Astra Sports Tourer 2019 / Opel

На выбор покупателям доступны бензиновые турбо-моторы объемом 1,2 и 1,4 литра, мощностью от 110 до 145 л.с., а также полуторалитровый дизель с отдачей в 105 или 122 силы. Наименее экологичный из них – 145-сильный агрегат. Все версии модели поставляются с системой Start / Stop и сочетаются с 6-ступенчатой ​​механикой, бесступенчатым автоматом (вариатором) или 9-позиционным автоматом с плавным переключением передач.

Помогает улучшить топливную эффективность обновленной Astra ее выверенная аэродинамика кузова. Не в последнюю очередь благодаря "плоскому" днищу машины. Коэффициент лобового сопротивления воздуху у хэтчбека и универсала такие же, как у спортивного купе Calibra 1990-х годов – 0,26.

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Обновленные силовые агрегаты Astra экологичнее предыдущих аналогов максимум на 15-21%. Вместе с тем модель демонстрирует великолепные показатели топливной экономичности – 4,4-4,3 л на 100 км пробега для версии Astra 1.2 Turbo 130 л.с.

Фото: Opel Astra хетчбек 2019 года / Autoevolution, Opel

Цены на обновленный 5-дверный хэтчбек Astra в Германии стартуют с отметки 19 990 евро, а базовая версия универсала Astra Sports Tourer обойдется на тысячу евро дороже.

Opel Zafira Life L

Семейному минивэну Opel Zafira Life на автошоу уделили немного меньше внимания, чем электрифицированным моделям, поскольку его EV-версия выйдет чуть позже, в 2021 году, вместе с батарейной Combo Life, Combo Cargo и Vivaro. Более того, именно на Zafira Life немецкие инженеры проводят тестирование электрической силовой установки на топливных элементах, поэтому со временем может появиться и такое исполнение модели.





Во Франкфурт же производитель привез для первой публичной демонстрации девятиместную версию Zafira Life, обозначенную индексом L. Она представляет собой самую длинную из трех доступных версий минивэна.

Четвертое поколение Opel Zafira Life отличается от "близнецов" Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Toyota Proace мелкими деталями. А главное ее отличие – именно в “третьей” длине кузова и девятимеством исполнении.



Opel Elektro GT 1971

Электрокары существуют уже более века. Многие компании экспериментировали с ними в течении многих лет. Так, Георг фон Опель – внук основателя компании, был убежден, что за электромобилями будущее. Чтобы доказать это мировому сообществу, он создал электрокар на базе спортивного купе Opel GT.

Силовая установка электрического спорткупе включала пару электродвигателей Bosch мощностью по 120 л.с. (88 кВт) каждый. От нуля до 100 км/ч прототип разгонялся за шесть секунд – впечатляющее время даже по меркам нашей эпохи! Почему же он остался прототипом? Аккумуляторы того времени были слишком громоздкими и тяжелыми, поэтому запас хода на одном заряде у электрического купе был меньше, чем в сегодняшних плагин-гибридов и составлял всего 44 км.

Все будет электро!

На данный момент Opel реализует свою глобальную стратегию PACE !: электрификация, мобильность и действия на опережение потребностей клиентов в более чем 60 странах мира под эгидой материнской компании PSA Groupe. К 2024 году все европейские модели легковых автомобилей марки будут предлагать электрический вариант. Выбранный вектор развития должен сделать Opel стабильно прибыльным, глобальным и современным. С 2019 году интерес бренда в Украине представляет компания "Пежо Ситроен Украина", официальное представительство Группы PSA.

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