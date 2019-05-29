Дизайнерский минивэн выполнен в стиле знакового GMC 1980-х годов из сериала The A-Team.

В рамках мероприятия Opel Treffen 2019 немецкий автоконцерн представил публике новый минивэн Zafira Life в особом исполнении под названием O-Team.

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Название минивэна Opel является отсылкой к популярному телесериалу 1980-х годов The A-Team. Телевизионные герои передвигались в своих неотложных делах на эффектном минивэне GMC, созданном легендарным кастомайзером Джорджем Баррисом. Естественно, что буква “О” в данном случае обозначает Opel.

Микроавтобус поставили на 20-дюймовые колеса BBS, а на крыше появился спойлер. Кузов окрашен в темно-серый и бледно-серый цвета, разбавленный яркими контрастными акцентами салатового цвета. В середине минивэн оборудовали парой спортивных кресел и прострочкой такой же ярко-зеленой нитью.

Фото: Opel Zafira Life O-Team / Opel

Под капотом установлен дизельный двигатель объемом 2 литра и мощностью 177 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми лепестками переключения скоростей в ручном режиме.



Фото: оригинальный минивэн A-Team / Pinterest

Хотя Opel не собирается продавать такие микроавтобусы, производитель заявил, что все модификации, показанные на нем являются вполне легальными в Германии, а значит их можно провести самостоятельно. В такой способ компания из Руссельхайма говорит о том, что новый фургон может служить не только практическим целям, но и дарить эмоции, при верном подходе.

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