Оригинальная полноприводная трансмиссия Quattro нашла в этом проекте удачное применение.

К сожалению, Audi TT Safari – лишь студенческий проект, который презентует Audi на фестивале фанатов VAG в Австрии – Worthersee GTI Meet.

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В то время как фан-клуб концерна Volkswagen (Audi, Porsche, Skoda, Seat) жалует его своими кастом и тюнинг проектами, автопроизводитель не остается в долгу и каждый год привозит на берега австрийского озера свои кастом-кары.

Фото: тюнинг-концепт Audi TT Safari / Autoevolution

Часто работу над ними компания поручает молодому поколению студентов дизайнеров, как в этот раз было со спортивным купе Audi TT.

Они создали для авто кучу новых деталей, распечатав их на 3D-принтере и превратили его в очень крутой трофи-кар.

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