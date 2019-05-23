Оригінальна повнопривідна трансмісія Quattro знайшла у цьому проекті вдале застосування.

Нажаль, Audi TT Safari – лише студентський проект, який презентує Audi на цьогорічному фестивалі фанатів VAG в Австрії – Worthersee GTI Meet.

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У той час як фан-клуб концерну Volkswagen (Audi, Porsche, Skoda, Seat) шанує його своїми кастом і тюнінг проектами, автовиробник не залишається в боргу і щороку привозить на береги австрійського озера свої кастом-кари.

Фото: тюнінг-концепт Audi TT Safari / Autoevolution

Часто роботу над ними компанія доручає молодому поколінню студентів дизайнерів, як цього разу було зі спортивним купе Audi TT.

Вони створили для авто купу нових деталей, роздрукувавши їх на 3D-прінтері і перетворили його на дуже крутий трофі-кар.

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