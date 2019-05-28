Кен Блок знает, как превратить технику в инструмент для достижения удовольствия и сделать из этого шоу. Желаем ему не взрослеть.

Известный дрифтер, гонщик, владелец бренда DC Shoes и шоумен Кен Блок вместе с профессиональным сноубордистом Дэнни Дейвисом носятся по склонам, как в последний раз. Ведь это и есть последний раз.

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Горнолыжная трасса закрывается на восстановление перед следующим сезоном. Ее владелец пригласил сорванца Кена покататься на ней на одной из его машин. Из своего обширного автопарка Блок выбрал наиболее подходящий – пассажирский квадроцикл Can-Am Maverick X3 XRS Turbo со 172-сильным мотором, оборудованный гусеничными траками.

Прыжки на трамплинах, проезды в рампе под углом в 90 градусов и все то, что вытворяют эти ребята на снежном квадроцикле, вызывает острое желание повторить это. Но лучше не надо.

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