Кен Блок знає, як перетворити техніку на інструмент для досягнення задоволення і зробити з цього шоу.

Відомий дріфтер, гонщик, власник бренду DC Shoes і шоумен Кен Блок разом з професійним сноубордистом Денні Дейвісом гасають схилами, як в останнє. Бо це і є востаннє.

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Гірськолижна траса зачиняється на відновлення перед наступним сезоном. Її власник запросив відчайдуху Кена покататись на ній на одній з його машин. Зі свого обширного автопарку Блок обрав найбільш підходящий – пасажирський квадроцикл Can-Am Maverick X3 XRS Turbo зі 172-сильним мотором, обладнаний гусеничними траками.



Стрибки на трамплінах, проїзди в рампі під кутом у 90 градусів і все те, що виробляють ці хлопці на сніговому квадроциклі, викликає гостре бажання повторити це. Та краще не треба.

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