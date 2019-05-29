Дизайнерський мінівен виконаний у стилі знакового GMC 1980-х років з серіалу The A-Team.

У рамках заходу Opel Treffen 2019 німецький автоконцерн представив публіці новий мінівен Zafira Life в особливому виконанні під назвою O-Team.

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Назва мінівена Opel є відсилкою до популярного телесеріалу 1980-х років The A-Team. Телевізійні герої пересувались у своїх невідкладних справах на ефектному мінівені GMC, створеному легендарним кастомайзером Джорджем Баррісом. Природньо, що літера “О” у данному випадку позначає Opel.

Мікроавтобус поставили на 20-дюймові колеса BBS, а на даху з’явився спойлер. Кузов пофарбований у темно-сірий та блідо-сірий кольори прикрашений яскравими контрастними акцентами салатового кольору. Встередині мінівен обладнали парою спортивних крісел і прострочкою такою ж яскраво-зеленою ниткою.

Фото: Opel Zafira Life O-Team / Opel

Під капотом встановлений дизельний двигун об'ємом 2 літри і потужністю 177 кінських сил. Мотор працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач з підрульовими пелюстками перемикання швидкостей в ручному режимі.



Фото: оригінальний мінівен A-Team / Pinterest

Хоча Opel не збирається продавати такі мікроавтобуси, виробник заявив, що усі модифікації, продемонстровані на ньому є цілком легальними у Німеччині, а отже їх можне провести самотужки. У такий спосіб компанія з Руссельхайму говорить про те, що новий фургон може служити не лише практичним цілям, а й дарувати емоції, при вірному підході.

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