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Від Франкфуртського стенду Opel іскриться в очах – таке все наелектризоване. Поряд з новинками стояли перші електрокари марки, створені ще у минулому столітті.

Німецький бренд наодинці відстоював честь групи PSA на автошоу IAA-2019, тому виступив величезним фронтом електрифікованих машин. Підтримати Opel прийшла навіть федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Фото: стенд Opel на Міжнародному автосалоні у Франкфурті / Opel

У Франкфурті Opel представив оновлену Astra, нове покоління Corsa, електричну Corsa-e, спортивну Corsa-e Rally, гібридну версію кросовера Grandland X та новий мінівен Zafira Life. Opel обіцяє до 2024 року доповнити батарейними версіями весь свій модельний ряд.

Opel Corsa 2020

Шосте покоління популярного компактного хетчбека на стенді у Франкфурті відсвяткувало світовий публічний дебют разом з повністю електричною версією Corsa-e та гоночним прототипом Corsa-e Rally.

Фото: Opel Corsa 2019 / Carscoops, Opel

У цивільної модифікації шостого покоління Corsa під капотом – економічні бензинові й дизельні двигуни продуктивністю від 75 до 130 к.с., що витрачають у змішаному циклі від 2,9 до 5,5 літрів пального на 100 кілометрів.

Фото: електричний хетчбек Opel Corsa-e 2019 / Carscoops, Opel

Та справжньою сенсацією стала електрична модель Corsa-e. Її силова установка складається зі 136-сильного електромотора та батареї на 50 кіловат-годин, яка забезпечує до 330 кілометрів пробігу на одному заряді (WLTP).

Фото: електричний ралійний болід Opel Corsa-e Rally / Carscoops, Opel

Ефектний електричний ралі-кар Opel Corsa-e Rally, створений для чемпіонату ADAC Opel e-Rally Cup, поки що перебуває у статусі прототипу, а тому продуктивність його силової установки не розкривається. Вочевидь, вона буде вищою, ніж у цивільного електро-хетчбека. За попередньою інформацією, вартість електричного боліда становитиме близько 50 тисяч євро. До того ж, нові власники зможуть позмагатись у монокубку проти заводської команди Opel.

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Продажі нового покоління Opel Corsa у Європі вже розпочались. Базова модель у Німеччині оцінюється в 13 990 євро, а електрична Corsa-e коштує мінімум 29 900 євро.

Opel Grandland X Hybrid4

Друга світова прем'єра на стенді Opel – повнопривідний гібридний кросовер Grandland X Hybrid4. Силова установка на основі бензинового 1,6-літрового турбованого агрегата посилена парою електромоторів. Загальна продуктивність гібрида становить 300 к.с.

Фото: Opel Grandland X Hybrid4 / Opel

Гібридна силова установка покращила паливну ефективність моделі та дозволила знизити шкідливі викиди: 2,2 літри бензину і 360-370 грамів СО 2 на 100 км шляху. Крім того, батарея дозволяє проїхати до 60 км лише на електриці. Відновити запас енергії в ній на 100% можна за 1 годину 50 хвилин.

Продажі Opel Grandland X Hybrid4 у Німеччині вже стартували, кросовер оцінюється мінімум в 49 940 євро.

Opel Astra Sports Tourer

Третя світова прем’єра для Opel у Франкфурті – оновлена Astra. Головні зміни в зовнішності сконцентровані в оптиці, яка віднині повністю світлодіодна, а у дорожчих комплектацій ще й матрична. Для моделі була повністю модернізована лінійка силових агрегатів, котра тепер включає шість пропозицій, п’ять з яких відповідають майбутньому класу еко-стандартів Euro 6d.

Фото: Opel Astra Sports Tourer 2019 / Opel

На вибір покупцям доступні бензинові турбо-мотори об’ємом 1,2 та 1,4 літри, потужністю від 110 до 145 к.с., а також півторалітровий дизель з віддачею у 105 або 122 сили. Найменш екологічний з них – 145-сильний агрегат. Усі версії моделі поставляються з системою Start/Stop і поєднуються з 6-ступеневою механікою, безступінчатим автоматом (варіатором) або 9-позиційним автоматом з плавним перемиканням передач.

Допомагає покращити паливну ефективність оновленої Astra її вивірена аеродинаміка кузова. Не в останню чергу завдяки “пласкому” днищу машини. Коефіцієнт лобового опору повітрю в хетчбека та універсала такі ж, як у спортивного купе Calibra 1990-х років – 0,26.

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Оновлені силові агрегати Astra екологічніші за попередні аналоги максимум на 15-21%. Разом з тим модель демонструє чудові показники паливної економічності – 4,4-4,3 л на 100 км пробігу для версії Astra 1.2 Turbo 130 к.с.

Фото: Opel Astra хетчбек 2019 року / Autoevolution, Opel

Ціни на оновлений 5-дверний хетчбек Astra у Німеччині стартують з позначки 19 990 євро, а базова версія універсала Astra Sports Tourer обійдеться на тисячу євро дорожче.

Opel Zafira Life L

Сімейному мінівену Opel Zafira Life на автошоу надали трохи менше уваги, ніж електрифікованим моделям, оскільки його EV-версія вийде трохи пізніше, у 2021 році, разом з батарейними Combo Life, Combo Cargo та Vivaro. Більше того, саме на Zafira Life німецькі інженери проводять тестування електричної силової установки на паливних елементах, тож з часом може з’явитись і таке виконання моделі.





До Франкфурту ж виробник привіз для першої публічної демонстрації дев’ятимісну версію Zafira Life, позначену індексом L. Це найдовша з трьох доступних версій мінівена.

Четверте покоління Opel Zafira Life відрізняється від “близнюків” Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller та Toyota Proace дрібними деталями. А головна відмінність – саме у “третій” довжині кузову та дев’ятимісному виконанні.



Opel Elektro GT 1971

Електрокари існують вже понад століття. Багато компаній експериментували з ними протягом багатьох років. Так, Георг фон Опель – онук засновника компанії, був переконаний, що за електромобілями майбутнє. Аби довести це світовій спільноті, він створив електрокар на базі спортивного купе Opel GT.



Силова установка електричного спорткупе включала пару електродвигунів Bosch потужністю по 120 к.с. (88 кВт) кожен. Від нуля до 100 км/год прототип розганявся за шість секунд – вражаючий час навіть за мірками нашої епохи! Чому ж він залишився прототипом? Акумулятори того часу були занадто громіздкими й важкими, а тому запас ходу на одному заряді в електричного купе був меншим, ніж у сьогоднішніх плагін-гібридів і становив усього 44 км.

Все буде електро!

На даний момент Opel реалізує свою глобальну стратегію PACE!: електрифікація, мобільність та дії на випередження потреб клієнтів у більш ніж 60 країнах світу під егідою материнської компанії PSA Groupe. До 2024 року всі європейські моделі легкових автомобілів марки будуть пропонувати електричний варіант. Обраний вектор розвитку повинен зробити Opel стабільно прибутковим, глобальним і сучасним. З 2019 року інтереси бренду в Україні представляє компанія “Пежо Сітроен Україна”, офіційне представництво Групи PSA.

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