Чотири спортивні ковші дозволяють возити дітей до школи, а майже 900 сил під капотом – робити це дуже швидко.

Навіть незважаючи на те, що багажник цього автомобіля вже не вийде завантажити мішками з картоплею, цей Opel Omega є одним з найпрактичніших спорткарів у світі.

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Зазвичай, будуючи спорткар зі звичайного автомобіля, тюнери викидають з машини усе зайве, включаючи пасажирські крісла, заради зменшення маси. Та К’єтіль Мяккельгард пішов іншим шляхом. Свою історію він розповів порталу Speedhunters.З дитинства норвежця оточували “Опелі” – у родині було кілька машин цієї марки, та й перший автомобіль К’єтіля також був Opel – Ascona A. Вже давно він виношував плани збудувати собі Opel з високопродуктивним двигуном від Lotus. Свого часу британська марка випускала ребейджингові Opel з власними двигунами і саме такий агрегат хотів бачити під капотом свого автомобіля К’єтіль.

Серцем Lotus Omega (також відомого як Lotus Carlton) був 3,6-літровий твін-турбо потужністю у 377 кінських сил. Така потужність ставила автомобіль в один ряд з суперкарами. Максимальна швидкість седана досягала 282 км/год. Розгін до 100 км/год займав лише 4,8 секунди, а до 160 км/год автомобіль розганявся навіть швидше за Ferrari Testarossa!



Фото: двигун Lotus під капотом універсала Opel Omega / Speedhunters

Протягом кількох років Lotus Carlton/Omega утримував титул найшвидшого седана в світі і навіть потрапив в Книгу Рекордів Гіннеса. В Німеччині для купівлі гарячого седана Lotus була потрібна гоночна ліцензія! А ще потужний седан облюбували злочинці, оскільки поліція того часу не мала автомобілів, здатних наздогнати Omega.

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А ні Opel, а ні Lotus ніколи не випускали універсалів з таким двигуном, тож К’єтіль Мяккельгард вирішив заповнити цей пробіл власними силами. Навіть звичайний свап лотусівського мотора під капот старого “Опеля” зробив його крутішим за будь який універсал цієї марки, включаючи навіть сучасні. Та К’єтіль не зупинився на простій заміні мотора.

Фото: Opel Omega Wagon 1989 року з мотором Lotus / Speedhunters

Не вдаючись у подробиці, скажемо, що зараз ємність двигуна тепер становить 3,9 літри, наддув забезпечує Garrett GT4202R, а трансмісія замінена на 6-ступінчату коробку Tremec T56. В результаті усіх операцій Opel Omega зараз видає на колеса вражаючі 878 кінських сил та 1084 ньютонметрів крутного моменту. Звичайно, разом з посиленням силових агрегатів, апдейт відбувся й у шасі та гальмівній системі. Зовні потенціал універсала видають великі 20-дюймові диски Forgiato та обвіс Irmscher.

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