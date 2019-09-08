Четыре спортивных ковша позволяют возить детей в школу, а почти 900 сил под капотом – делать это очень быстро.

Даже несмотря на то, что багажник этого автомобиля уже не получится загрузить мешками с картошкой, этот Opel Omega является одним из самых практичных спорткаров в мире.

Смотрите также: Возле яхт-клуба в Киеве нашли Запорожец-амфибию (фото, видео)

Обычно, строя спорткар из обычного автомобиля, тюнеры выкидывают из машины все лишнее, включая пассажирские кресла, ради уменьшения массы. Но Кьетиль Мяккельгард пошел другим путем. Свою историю он рассказал порталу Speedhunters.С детства норвежца окружали "Опели" – в семье было несколько машин этой марки, да и первый автомобиль Кьетиля тоже был Opel-Ascona A. Уже давно он вынашивал планы построить себе Opel с высокопроизводительным двигателем от Lotus. В свое время британская марка выпускала ребейджинговые Opel с собственными двигателями и именно такой агрегат хотел видеть под капотом своего автомобиля Кьетиль.

Сердцем Lotus Omega (также известного как Lotus Carlton) был 3,6-литровый твин-турбо мощностью в 377 лошадиных сил. Такая мощность ставила автомобиль в один ряд с суперкарами. Максимальная скорость седана достигала 282 км/час. Разгон до 100 км/ч занимал всего 4,8 секунды, а до 160 км/ч автомобиль разгонялся даже быстрее Ferrari Testarossa!



Фото: двигатель Lotus под капотом универсала Opel Omega / Speedhunters

В течение нескольких лет Lotus Carlton/Omega удерживал титул самого быстрого седана в мире и даже попал в Книгу Рекордов Гиннеса. В Германии для покупки горячего седана Lotus была нужна гоночная лицензия! А еще мощный седан облюбовали преступники, поскольку полиция того времени не имела автомобилей, способных догнать Omega.

Также интересно: Как за два дня сделать из "горбатого Запорожца" стильный хот-род

Но ни Opel, ни Lotus никогда не выпускали универсалов с таким двигателем, поэтому Кьетиль Мяккельгард решил заполнить этот пробел собственными силами. Даже обычный свап лотусовского мотора под капот старого “Опеля” сделал его круче любого универсала этой марки, включая даже современные. Но Кьетиль не остановился на простой замене мотора.

Фото: Opel Omega Wagon 1989 года с мотором Lotus / Speedhunters

Не вдаваясь в подробности, скажем, что сейчас емкость двигателя составляет 3,9 литра, наддув обеспечивает Garrett GT4202R, а трансмиссия заменена 6-ступенчатой коробкой Tremec T56. В результате всех операций Opel Omega сейчас выдает на колеса впечатляющие 878 лошадиных сил и 1084 ньютонметров крутящего момента. Конечно, вместе с усилением силовых агрегатов, апдейт состоялся и в шасси и тормозной системе. Внешне потенциал универсала выдают большие 20-дюймовые диски Forgiato и обвес Irmscher.

Также интересно: Из старинного Rolls-Royce сделали готический склеп на колесах