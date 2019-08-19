Все работы проводились на глазах публики во время автошоу. Из-за нехватки времени автомобиль остался недоделанным, но и в таком виде вызывает восхищение.

Как “Запорожец” попал в руки Ларри Гроуба, основателя ателье Voodoo Larry Kustoms? Все просто: автомобиль кастомайзеру выдали специально для публичной демонстрации его ловкости на публике.

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Американского кастомайзера пригласили для участия в Old Shool Show. Его мастерская Voodoo Larry Kustoms, расположенная в американском городе Шаумбург имеет мировую известность. Сам он начал заниматься кастомайзингом, когда ему было 18 лет. Его работы отличаются особенно элегантными линиями и смелостью форм.

Организаторы шоу выделили Ларри старенький ЗАЗ-965А, из которого тот должен был сделать “конфетку”. На работу было отведено всего два дня, а работать приходилось не в мастерской, а прямо на стенде шоу. Кастомайзер успел изрядно поработать над кузовом советской классики.

Важнейшим пунктом у трансформации "Запорожца" стало занижение крыши на 10 см спереди и 12,5 см сзади. Салон автомобиля был полностью разобран, а оконные проемы усилены, чтобы сохранить их геометрию. Ларри пришлось полностью перекроить заднюю часть кузова, изменив угол наклона заднего окна и сместив задние стойки крыши вперед.

Фото: ЗАЗ-965А Ларри Гроуба / Carakoom

За второй день Ларри успел изготовить накладки на задние колесные арки, закрывающие колеса, а финальным штрихом стали заглушки на задние стойки крыши, которые закрыли щель между боковинами и задним окном. К сожалению, на большее мастеру не хватило времени, но ход его мыслей вполне ясен.

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