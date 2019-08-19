Усі роботи проводились на очах публіки під час автошоу. За браком часу автомобіль залишився недоробленим, але й у такому вигляді викликає захоплення.

Як “Запорожець” потрапив до рук Ларрі Гроуба, засновника ательє Voodoo Larry Kustoms? Усе просто: автомобіль кастомайзеру видали спеціально для публічної демонстрації його вправності на публіці.

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Американського кастомайзера запросили для участі у Old Shool Show. Його майстерня Voodoo Larry Kustoms, розташована в амеріканоском місті Шаумбург має світову відомість. Сам він почав займатись кастомайзингом, коли йому було 18 років. Його роботи відрізняються особливо елегантними лініями і сміливістю форм.

Організатори шоу виділили Ларрі старенький ЗАЗ-965А, з якого той мав зробити “цукерочку”. На роботу було відведено усього два дні, а працювати доводилось не в майстерні, а прямо на стенді шоу. Кастомайзер встиг добряче попрацювати над кузовом радянської класики.

Найважливішим пунктом у трансформацієї “Запорожця” стало заниження даху на 10 см спереду і 12,5 см ззаду. Салон автомобіля був повністю розібраний, а віконні прорізи посилені, щоб зберегти їх геометрію. Ларрі довелося повністю перекроїти задню частину кузову, змінивши кут нахилу заднього вікна і змістивши задні стійки даху вперед.

Фото: ЗАЗ-965А Ларрі Гроуба / Carakoom

За другий день Ларрі встиг виготовити накладки на задні колісні арки, що закривають колеса, а фінальним штрихом стали заглушки на задні стійки даху, котрі закрили щілину між боковинами і заднім вікном. На жаль, на більше майстру не вистачило часу, та хід його думок цілком ясний.

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