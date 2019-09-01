Это одна из самых необычных конверсий ЗАЗ-968.

Рядом с одним из киевских яхт-клубов был замечен крайне оригинальный ЗАЗ-968М “Запорожец”, который вполне мог бы занять место рядом с лодками на воде.

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Водоплавающий ЗАЗ-968М получил усиление кузова, боковые двери автомобиля, как и воздухозаборники в задних крыльях, были заварены, а на каждом борту появились мощные волнорезы, которые должны уменьшить попадание воды в салон амфибии. Крыша у автомобиля теперь мягкая складная, как у настоящего катера.

Там, где ранее были отверстия для воздуха, теперь выходят выхлопные трубы, а прорези для охлаждения двигателя разместили на крышке моторного отсека.

Не совсем ясно, как автомобиль приводится в движение на воде. Возможно, с помощью шипастих колес, а возможно, движущей силой служит обычный лодочный мотор, который устанавливается на корму “Запорожца” – на заднем бампере можно заметить специальный кронштейн.

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