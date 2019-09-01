Це одна з найбільш незвичайних конверсій ЗАЗ-968.

Поруч з одним з київських яхт-клубів був помічений вкрай оригінальний ЗАЗ-968М “Запорожець”, котрий цілком міг би зайняти місце поруч з човнами на воді.

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Водоплаваючий ЗАЗ-968М отримав посилення кузову, бічні двері автомобіля, як і повітрозабірники в задніх крилах, були заварені, а на кожному борту з’явились потужні хвилерізи, які повинні зменшити попадання води в салон амфібії. Дах в автомобіля тепер м'який складаний, як у справжнього катера.

Там, де ранішу були отвори для повітря, тепер виходять вихлопні труби, а прорізи для охолодження двигуна розмістили на кришці моторного відсіку.



Не зовсім ясно, як автомобіль приводиться в рух на воді. Можливо, за допомогою шипастих коліс, а можливо, рушійною силою слугує звичайнісінький човновий мотор, який встановлюється на корму “Запорожця” – на задньому бампері можна помітити спеціальний кронштейн.

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