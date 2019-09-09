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Навіть не думайте називати його “каблучком”, чи “панельним веном”, як кличуть його євроейці! Він вищий за класові рамки, кліше й умовності. Berlingo – доброзичливий богатир, який хоче подобатись усім і готовий працювати на вас майже задарма.

Цікаво, що перелицьованих копій у Citroёn Berlingo вистачає: Opel Combo та споріднений Vauxhall Combo, французький Peugeot Rifter/Partner, а з нового покоління – ще й Toyota ProAce City/City Verso. Однак усі вони не виглядають так свіжо й по-легковому, як новий Berlingo.

Фото: близнюки Citroёn Berlingo від Peugeot, Opel і Toyota / фірми-виробники

З виходом третього покоління моделі у 2018 році компанія Citroёn відмовилась від подвійного позначення й розмежування моделі на пасажирський Berlingo та вантажний Partner. Вантажна і пасажирська версії тепер виглядають однаково гармонічно і з першого погляду скидаються на кросовери з сімейства Cactus.

Фото: Citroёn Berlingo 2019 / Андрій Яцуляк, Авто24

Новий Berlingo асоціюється з породистим конем-важковозом. Булонської породи, чи, скажімо, Рейнської. Трохи вищий від легких порід, кремезніший, його можна запрягати хоч в плуг, хоч у підводу. Невтомний трудівник з помірним апетитом, який допомагає великій родині французьких фермерів в полі, чи розвозить свіжозварене пиво вулицями баварського містечка.

І в плуг, і в підводу

Абсолютно легковий кокпіт Berlingo змушує забути про те, що позаду водія ще цілий “вагон” простору. Усе довкола м’якеньке та приємне на вигляд, двигун запускається кнопкою і працює майже нечутно, а низька витрата пального дозволяє заощаджувати сімейний бюджет. Турбодизель споживає близько 5 літрів пального на 100 кілометрів.

Фото: салон Citroёn Berlingo 2019 / Андрій Яцуляк, Авто24

Салон легко трансформується, пропонуючи більше місця для пасажирів чи вантажу. Спинки усіх крісел складаються в майже рівну поверхню, тож за потреби в пасажирський Berlingo можна вмістити не набагато менше поклажі, ніж у вантажну версію. Спинка заднього дивану може бути розділена на три частини, але така можливість передбачена лиш за доплату, в нашому випадку 13,5 тисяч гривень за цю опцію вже включені в ціну комплектації.

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Також за доплату пропонуються додаткові сидіння третього ряду. Пара компактних крісел в багажнику можуть бути фіксованими з можливістю знімання та складанням спинки (23 260 грн) у випадку короткобазних версій. У “Берлінго” з кузовом L2 третій ряд сидінь встановленний на рейках і має поздовжнє регулювання, як і можливість знімання та складання спинки (27 910 грн).

Фото: багажний відсік Berlingo / Андрій Яцуляк, Авто24

Єдине, за що можна дорікнути творцям Berlingo – відкидні столики для пасажирів другого ряду сидінь: вони не мають фіксаторів для утримання в горизонтальній площині, тож поставити на них, наприклад, нетбук чи склянку з напоєм не вийде. В маленький отвір у відкидному столику вміщується хіба що паперова філіжанка з еспресо.

Сидіння водія підвищеного комфорту з регулюванням по висоті, підлокітником, поперековою підтримкою та висувним ящиком для зберігання речей під ним, комфортніше переднє пасажирське крісло, поличка на стелі над водієм і, приховані під підлогою в ногах задніх пасажирів ніші, також значаться у списку додаткових опцій, включених у комплектацію тестового автомобіля.

За бажанням, в порожнечу між передніми сидіннями можна встановити високу подовжену центральну консоль з містким боксом для зберігання речей (без обдувe 2-го ряду) та електричне стоянкове гальмо. На це знадобиться ще 16 280 грн. доплати, додатково до фінального чеку за комплектацію тестового авто.

Доступ в багажник відкриває дверка, що підіймається вгору. Доплативши, можна отримати скло, що підіймається окремо або розпашні двостулкові двері. Бічні пасажирські дверцята, зcувні з обох боків, – вже врахована опція.

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Конкур

Під капотом тестового автомобіля встановлений 1,6-літровий 92-сильний турбодизель серії HDi, в парі з яким працює п’ятиступінчата механічна трансмісія. Цей дует вже був перевірений на інших моделях марки і добре себе зарекомендував. У випадку Berlingo можна відзначити досить тиху роботу мотора та тяговитість в діапазоні 1,5 – 3 тисячі обертів на хвилину.

Коробка передач чітко перемикається, однак їй явно не вистачає ще однієї передачі – на п’ятій, при швидкості близько 120 км/год і стрілці тахометра в районі 3 тисяч об/хв, двигун починає напружено гудіти. Їхати швидше, принаймні з порожнім салоном і багажником, вже некомфортно – Berlingo помітно втрачає керованість і починає “плавати” на своїй м'якій підвісці.

Системи Grip Control та Hill Assist Descent дозволяють поліпшити прохідність автомобіля, спростити їзду по бездоріжжю. Наприклад, Grip Control допомагає поліпшити зчеплення і прохідність, шляхом адаптації двигуна і протибуксувальної системи автомобіля до умов і типу покриття під колесами.

Фото: системи безпеки та допомоги водію / Андрій Яцуляк, Citroёn

За допомогою перемикача на центральній консолі, водій може вибрати один з п'яти режимів роботи Grip Control: звичайний (Standard), сніг (Snow), бруд (Mud), пісок (Sand), відключення системи (ESP OFF). Система допомоги при спуску Hill Assist Descent працює спільно з Grip Control і дозволяє автоматично контролювати швидкість спуску зі схилу, навіть на слизькій поверхні.

Альтернативою агрегату, встановленому на тестовому автомобілі, є півторалітровий турбодизель BlueHDi на 130 коней, котрий працює в парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою ЕАТ8.

За допомогою приладу dragy ми перевірили розгонну динаміку Berlingo та його гальмування. Від 0 до 100 км/год він прискорюється навіть швидше, ніж вказано у характеристиках: 14,65 секунд, замість паспортних 15,6.

Гальмування зі 100 км/год до повної зупинки займає усього 3,3 секунди – цей параметр не вказаний у ТТХ, а міряти гальмівний шлях у метрах немає змоги, однак за відчуттями порожній Berlingo зупиняється майже миттєво, самостійно вмикаючи “аварійку” при різкому гальмуванні.

Збруя

Berlingo пропонує чимало електронних помічників та оснащення вже у базовій версії, а список додатковий опцій у нього не гірший, ніж у C5 Aircross. В арсеналі тестового автомобіля є вже згадана система Grip Control з Hill Assist та Descent Control, парктронік та камера заднього виду з функцією кругового огляду, сенсорний 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи з можливістю підключення телефону, Apple CarPlay і Android Auto.

Фото: окремі можливості мультимедійної системи / Андрій Яцуляк, Авто24

Опційний пакет оснащення XTR передбачає кольорові акценти на кузові, легкосплавні колісні диски R16, оздоблення сидінь тканиною Line Green зі вставками помаранчевого кольору, декоровану верхню консоль панелі приладів, шкіряне кермо, тонування бічних вікон та електричні склопідйомники задніх дверей, сонцезахисна шторка на вікнах другого ряді сидінь, скло дверей багажника, що відчиняється, вставки на картах дверей та центральній консолі Resada Green, а також система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access.

Фото: деталі екстер’єру Berlingo з пакетом опцій XTR / Андрій Яцуляк, Авто24

Опції XTR доступні для Berlingo, починаючи з комплектації Shine і обійдуться в додаткові 20 930 грн для машин, випущених до жовтня 2019 року і 29 080 грн для авто, випущених пізніше.

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Ми говоримо про пасажирський Berlingo, однак зазначимо, що Citroёn в Україні пропонує також комерційну версію моделі з величезним багажником, машини з короткою та подовженою колісною базою, п’яти- та семимісні комплектації, а також повнопривідні позашляхові виконання від Dangel.

Фото: вантажні фургони Berlingo Van / Citroёn

Таким чином, Berlingo покриває широкий спектр потреб і дозволяє підібрати машину, яка найкраще відповідає запитам майбутнього власника. Комерційний фургон може оснащуватись суцільним диваном спереду для трьох, або ж парою роздільних крісел.

Борозни не зіпсує

Як ви вже зрозуміли, Berlingo – автомобіль для поміркованих людей, тих, хто вміє рахувати і знає ціну своїм грошам. Найдоступніша версія Citroёn Berlingo – вантажний фургон, коштує від 391 600 гривень. Пасажирський Berlingo оцінюється мінімум в 451 200 гривень. Комплектація тестового автомобіля Shine XTR оцінена у 502 300 гривень плюс додаткові опції ще на півтори сотні тисяч гривень.

Суперників у Berlingo більш, ніж достатньо. В першу чергу, це споріднений Peugeot Rifter, ціни на який стартують з відмітки 459 900 грн. Комплектація, близька до Berlingo Shine XTR обійдеться у 529 900 гривень. Законодавець автомобільної практичності – Volkswagen – має класичний “каблучок” Caddy з потужним турбодизельним мотором, однак його дизайн вже досить застарілий, а цінник – вищий (від 485 500 грн).

Непогані шанси на успіх має Ford Tourneo Connect, у якого все в порядку з дизайном, мотором (турбодизель, 1.5, 100 к.с.) та універсальністю, однак і він помітно дорожчий за Citroёn (від 727 824 грн).

Фото: конкуренти Citroёn Berlingo / фірми-виробники

Базова версія Fiat Doblo виграє у Вerlingo більше тисячі доларів, однак італійський універсал пропонується виключно з бензиновим 1,4-літровим мотором. Якщо на рахунку кожна копійка, можна звернути увагу на Renault Lodgy (від 379 900 грн) та Dokker (від 323 800 грн) – вони коштують набагато дешевше, однак програють Berlingo в оснащені та оздобленні.

Створений, бути корисним

У Citroёn Berlingo і справді є дещо від кросоверів: висока посадка, чималий кліренс, пластиковий захист нижньої частини кузову. Додайте до цього керованість високого легкового автомобіля, комфортну м’яку підвіску, практичний трасформований салон, скромний апетит мотора і стане зрозуміло, чому він підходить багатьом. А ціна Berlingo напряму залежить від бажань замовника. Формуючи комплектацію автомобіля, краще йти від найдорожчої версії з “повним фаршем” до найпростішої, позбуваючись “зайвих” опцій.

Фото: перевіряємо місткість багажника Berlingo / Андрій Яцуляк, Авто24

Якщо комфорт, практичність, універсальність та невисокий показник витрати пального для вас важливіші за час при скорення до сотні та максимальну швидкість – придивіться до нового Citroёn Berlingo.

Технічні характеристики Citroёn Berlingo ДВИГУН Робочий об’єм 1560 см3, потужність 92 к.с. при 4000 об/хв., обертальний момент 230 Нм при 1500 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Передній привід, 5-швидкісна механічна коробка передач КУЗОВ Універсал/фургон, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4403/1848/1800 мм, база 2785 мм, споряджена маса 1370 кг, корисне навантаження 690 кг, об’єм багажника 983/2126 л, об’єм бака 50 л ПІДВІСКА Передня/задня: незалежна МакФерсон зі стабілізатором/ незалежна, з балкою та стабілізатором. Шини: 205/60 R16. Кліренс 160 мм. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 164 км/год. Розгін до 100 км/год за 15,6 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 5,4/4,8/5,0 л/100 км ЦІНА Від 451 200 грн.

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