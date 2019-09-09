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Даже не думайте называть его “каблучком” или “панельным веном”, как зовут его европейцы! Он выше классовых рамок, клише и условностей. Berlingo – доброжелательный богатырь, который хочет нравиться всем и готов работать на вас почти даром.

Интересно, что перелицованных копий у Citroёn Berlingo хватает: Opel Combo и родственный Vauxhall Combo, французский Peugeot Rifter/Partner, а из нового поколения – еще и Toyota ProAce City/City Verso. Однако все они не выглядят так свежо и по-легковому, как новый Berlingo.

Фото: близнецы Citroёn Berlingo от Peugeot, Opel и Toyota / фирмы-производители

С выходом третьего поколения модели в 2018 году компания Citroёn отказалась от двойного обозначения и разграничения модели на Berlingo пассажирский и грузовой Partner. Грузовая и пассажирская версии теперь выглядят одинаково гармонично и с первого взгляда похожи на кроссоверы из семейства Cactus.

Фото: Citroёn Berlingo 2019 / Андрей Яцуляк, Авто24

Новый Berlingo ассоциируется с породистой лошадью-тяжеловозом. Булонской породы, или, скажем, рейнской. Чуть выше легких пород, более коренастый, его можно запрягать хоть в плуг, хоть в телегу. Неутомимый труженик с умеренным аппетитом, который помогает большой семье французских фермеров в поле, или возит свежесвренное пиво по улочкам баварского городка.

И в плуг, и в телегу

Абсолютно легковой кокпит Berlingo заставляет забыть о том, что позади водителя еще целый “вагон” пространства. Все вокруг мягкое и приятное на вид, двигатель запускается кнопкой и работает почти неслышно, а низкий расход топлива позволяет экономить семейный бюджет. Турбодизель потребляет около 5 литров топлива на 100 километров.

Фото: салон Citroёn Berlingo 2019 / Андрей Яцуляк, Авто24

Салон легко трансформируется, предлагая больше места для пассажиров или груза. Спинки всех кресел складываются в почти ровную поверхность, поэтому при необходимости в пассажирский Berlingo можно вместить не намного меньше клади, чем в грузовую версию. Спинка заднего дивана может быть разделена на три части, но такая возможность предусмотрена лишь за доплату, в нашем случае 13,5 тысяч гривен за эту опцию уже включены в цену комплектации.

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Также за доплату предлагаются дополнительные сиденья третьего ряда. Пара компактных кресел в багажнике могут быть фиксированными с возможностью съема и складыванием спинки (23 260 грн) в случае короткобазных версий. В “Берлинго” с кузовом L2 третий ряд сидений установлен на рельсах и имеет как продольную регулировку, так и возможность съема и складывания спинки (27 910 грн).

Фото: багажный отсек Berlingo / Андрей Яцуляк, Авто24

Единственное, за что можно упрекнуть создателей Berlingo – откидные столики для пассажиров второго ряда сидений: они не имеют фиксаторов для удержания в горизонтальной плоскости, поэтому поставить на них, например, нетбук или стакан с напитком не получится. В маленькое отверстие в откидном столике помещается разве что бумажная чашечка с эспрессо.

Сиденье водителя повышенного комфорта с регулировкой по высоте, подлокотником, поясничной поддержкой и выдвижным ящиком для хранения вещей под ним, более комфортное переднее пассажирское кресло, полочка на потолке над водителем и скрытые под полом в ногах задних пассажиров ниши также значатся в списке дополнительных опций, включенных в комплектацию тестового автомобиля.

По желанию, в пустоту между передними сиденьями можно установить высокую удлиненную центральную консоль с вместительным боксом для хранения вещей (без обдува 2-го ряда) и электрический стояночный тормоз. На это понадобится еще 16 280 грн. доплаты, поверх финального чека за комплектацию тестового авто.

Доступ в багажник открывает большая дверь, поднимающаяся вверх. Доплатив, можно получить стекло, которое открывается отдельно, или распашные двустворчатые двери. Боковые пассажирские двери, сдвижные с обеих сторон, – уже учтенная опция.

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Конкур

Под капотом тестового автомобиля установлен 1,6-литровый 92-сильный турбодизель серии HDi, в паре с которым работает пятиступенчатая механическая трансмиссия. Этот дуэт уже был проверен на других моделях марки и хорошо себя зарекомендовал. В случае Berlingo можно отметить довольно тихую работу мотора и “тяговитость” в диапазоне 1,5 – 3 тысячи оборотов в минуту.

Коробка передач четко переключается, однако ей явно не хватает еще одной передачи – на пятой, при скорости около 120 км/ч и стрелке тахометра в районе 3 тысяч об/мин, двигатель начинает напряженно гудеть. Ехать быстрее, по крайней мере с пустым салоном и багажником, уже некомфортно – Berlingo заметно теряет управляемость и начинает “плавать” на своей мягкой подвеске.

Системы Grip Control и Hill Descent Assist позволяют улучшить проходимость автомобиля, упростить езду по бездорожью. Например, Grip Control помогает улучшить сцепление и проходимость путем адаптации двигателя и противобуксовочной системы автомобиля к условиям и типу покрытия под колесами.

Фото: системы безопасности и помощи водителю / Андрей Яцуляк, Citroёn

С помощью переключателя на центральной консоли водитель может выбрать один из пяти режимов работы Grip Control: обычный (Standard), снег (Snow), грязь (Mud), песок (Sand), отключение системы (ESP OFF). Система помощи при спуске Hill Descent Assist работает совместно с Grip Control и позволяет автоматически контролировать скорость спуска со склона, даже на скользкой поверхности.

Альтернативой агрегату, установленному на тестовом автомобиле, является полуторалитровый турбодизель BlueHDi на 130 лошадей, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой ЕАТ8. Это сочетание кажется более предпочтительным для пассажирских версий “Берлинго”.

Хотя и с довольно архаичной парой из атмосферного мотора и 5-ступенчатой КПП, наш герой справляется неплохо. С помощью прибора dragy мы проверили разгонную динамику Berlingo и его торможение. С 0 до 100 км/ч он ускоряется даже быстрее, чем указано в характеристиках: 14,65 секунд, вместо паспортных 15,6.

Торможение со 100 км/ч до полной остановки занимает всего 3,3 секунды – этот параметр не указан в ТТХ, а измерить тормозной путь в метрах нет возможности, но по ощущениям пустой Berlingo останавливается почти мгновенно, самостоятельно включив “аварийку” при резком торможении.

Сбруя

Berlingo предлагает немало электронных помощников и оснащение уже в базовой версии, а список дополнительный опций у него не хуже, чем у C5 Aircross. В арсенале тестового автомобиля есть уже упомянутая система Grip Control с Hill Assist и Descent Control, парктроник и камера заднего вида с функцией кругового обзора, сенсорный 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с возможностью подключения телефона, Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: отдельные возможности мультимедийной системы / Андрей Яцуляк, Авто24

Опционный пакет оснащения XTR предполагает цветные акценты на кузове, легкосплавные колесные диски R16, отделку сидений тканью Line Green со вставками оранжевого цвета, декорированную верхнюю консоль панели приборов, кожаный руль, тонировку боковых окон и электрические стеклоподъемники задних дверей, солнцезащитную шторку на окнах второго ряда сидений, открывающееся стекло двери багажника, вставки на картах дверей и центральной консоли Resada Green, а также систему бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access.

Фото: детали экстерьера Berlingo с пакетом опций XTR / Андрей Яцуляк, Авто24

Опции XTR доступны для Berlingo начиная с комплектации Shine и обойдутся в дополнительные 20 930 грн для машин, выпущенных до октября 2019 года и 29 080 грн для авто, выпущенных позже.

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Мы говорим о пассажирском Berlingo, однако отметим, что Citroёn в Украине предлагает также коммерческую версию модели с огромным багажником, машины с короткой и удлиненной колесной базой, пяти- и семиместные комплектации, а также полноприводные внедорожные исполнения от Dangel.

Фото: грузовые фургоны Berlingo Van / Citroёn

Таким образом, Berlingo покрывает широкий спектр потребностей и позволяет подобрать машину, которая наилучшим образом отвечает запросам будущего владельца. Коммерческий фургон может оснащаться сплошным диваном спереди для троих, или же парой раздельных кресел.

Борозды не испортит

Как вы уже поняли, Berlingo – автомобиль для тех, кто умеет считать и знает цену своим деньгам. Самая доступная версия Citroёn Berlingo – грузовой фургон, стоит от 391 600 гривен. Пассажирский Berlingo оценивается минимум в 451 200 гривен. Комплектация тестового автомобиля Shine XTR оценена в 502 300 гривен плюс дополнительные опции еще на полторы сотни тысяч гривен.

Соперников у Berlingo более чем достаточно. В первую очередь, это родственный Peugeot Rifter, цены на который стартуют с отметки 459 900 грн. Комплектация, близкая к Berlingo Shine XTR обойдется в 529 900 гривен. Законодатель автомобильной практичности – Volkswagen – имеет классический “каблучок” Caddy с мощным турбодизельным мотором, однако его дизайн уже достаточно устарел, а ценник – выше (от 485 500 грн).

Неплохие шансы на успех имеет Ford Tourneo Connect, у которого все в порядке с дизайном, мотором (турбодизель, 1.5, 100 к.с.) и универсальностью, однако и он существенно дороже Citroёn (от 727 824 грн).

Фото: конкуренты Citroёn Berlingo / фирмы-производители

Базовая версия Fiat Doblo выиграет у Вerlingo больше тысячи долларов, однако итальянский универсал предлагается исключительно с бензиновым 1,4-литровым мотором. Если на счету каждая копейка, можно обратить внимание на Renault Lodgy (от 379 900 грн) и Dokker (от 323 800 грн) – они стоят намного дешевле, однако проигрывают Berlingo в оснащении и отделке.

Созданный быть полезным

У Citroёn Berlingo и вправду есть кое-что от кроссоверов: высокая посадка, большой клиренс, пластиковая защита нижней части кузова. Добавьте к этому управляемость высокого легкового автомобиля, комфортную мягкую подвеску, практический трасформирующийся салон, скромный аппетит мотора и станет понятно, почему он подходит многим. А цена Berlingo напрямую зависит от желаний заказчика. Формируя комплектацию автомобиля, лучше идти от самой дорогой версии с “полным фаршем” до простейшей, избавляясь от “лишних” опций.

Фото: проверяем вместительность багажника Berlingo / Андрей Яцуляк, Авто24

Если комфорт, практичность, универсальность и невысокий показатель расхода горючего для вас важнее времени ускорения до сотни и максимальной скорости – присмотритесь к новому Citroёn Berlingo.

Технические характеристики Citroёn Berlingo ДВИГАТЕЛЬ Рабочий объем 1560 см3, мощность 92 к. с. при 4000 об/мин., крутящий момент 230 Нм при 1500 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Передний привод, 5-скоростная механическая коробка передач КУЗОВ Универсал/фургон, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4403/1848/1800 мм, база 2785 мм, снаряженная масса 1370 кг, полезная нагрузка 690 кг, объем багажника 983/2126 л, объем бака 50 л ПОДВЕСКА Передняя/задняя: независимая МакФерсон со стабилизатором/ независимая, с балкой и стабилизатором. Шины: 205/60 R16. Клиренс 160 мм. ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 164 км/час. Разгон до 100 км/ч за 15,6 с. Расход топлива (город/шоссе / смешанный): 5,4/4,8/5,0 л / 100 км ЦЕНА От 451 200 грн.

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