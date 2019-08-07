Несколько лет назад французский концерн PSA заменил хэтчбек Citroen C4 на C4 Cactus, однако вскоре передумал.

Новое поколение хэтчбека Citroen C4 будет представлено в 2020 году. Модель выйдет как с бензиновым и дизельным двигателями, так и с электрическим приводом.

Соперник Ford Focus и VW Golf будет построен не на платформе EMP2 группы PSA, как Peugeot 308, а на меньшей CMP, как Peugeot 208 и Opel Corsa.

Руководитель продуктовой стратегии Citroen Ксавье Пежо пообещал, что новинка будет иметь более яркий дизайн, чем старый C4. "Автомобиль, который появляется в следующем году, – настоящий Citroen", – сказал Пежо. "И это будет успешный продукт – смелый, но современный".

Напомним, что фанаты переделали Citroen 2CV для любовных утех.