На фестивале поклонников бренда Citroen в честь столетия марки был представлен необычный автомобиль.

Легендарный Citroen 2CV, который с 1949 года разошелся по миру в разных вариациях почти в 9 миллионов экземпляров – один из самых любимых "Ситроенов" французов. С огромной любовью они тюнингуют свои "де-шво" и даже переоборудуют для любовных утех. Именно такой милый Citroen 2CV был показан в июле на фестивале фанатов "Ситроена", посвященному 100-летию марки, вблизи замка La Ferté-Vidame недалеко от Парижа.

Наверное, этот автомобильчик приспособлен для любых ситуаций. Ведь для чего тогда в него выхлопная труба и воздухозаборник выведены вверх? Зачем на капоте растут кактусы? И для чего на заднем сидении создано настоящее любовное гнездышко?

Возможно, наклейка сзади объясняет: "это не автомобиль, это искусство жизни".

Напомним, что в Украине начали продавать премиальный французский бренд DS.