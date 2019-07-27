На фестивалі шанувальників бренду Citroen на честь сторіччя марки було представлено незвичний автомобіль.

Легендарний Citroen 2CV, який з 1949 року розійшовся світом у різних варіаціях майже у 9 мільйонів екземплярів – один з найулюбленіших "Сітроенів" французів. З величезною любов'ю вони тюнінгують свої "де-шво" та навіть переобладнують для любовних утіх. Саме такий милий Citroen 2CV був показаний в липні на фестивалі фанатів "Сітроена", присвяченому 100-річчю марки, поблизу замка La Ferté-Vidame недалеко від Парижу.

Напевне, цей автомобільчик пристосований для будь-яких ситуацій. Адже для чого тоді в нього вихлопна труба та повітрозабірник виведені вверх? Навіщо на капоті ростуть кактуси? І для чого на задньому сидінні створено справжнє любовне гніздечко?

Можливо, наклейка ззаду все пояснює: “Це не автомобіль, це мистецтво життя”.

Нагадаємо, що в Україні почали продавати преміальний французький бренд DS.