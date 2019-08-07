Кілька років тому французький концерн PSA замінив хетчбек Citroen C4 на C4 Cactus, однак невдовзі передумав.

Нове покоління хетчбека Citroen C4 буде представлене у 2020 році. Модель вийде як з бензиновим і дизельним двигунами, так і з електричним приводом.

Суперник Ford Focus і VW Golf буде побудований не на платформі EMP2 групи PSA, як Peugeot 308, а на меншій CMP, як Peugeot 208 і Opel Corsa.

Керівник продуктової стратегії Citroen Ксав'є Пежо пообіцяв, що новинка матиме більш яскравий дизайн, ніж старий C4. "Автомобіль, який з'являється в наступному році, – справжній Citroen", – сказав Пежо. "І це буде успішний продукт – сміливий, але сучасний".

Нагадаємо, що фанати переробили Citroen 2CV для любовних утіх.