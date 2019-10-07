Заводської кузовної версії W201 не існувало в природі, але спеціалісти фірми Schulz-Tuning заповнили цю нішу.

Свою кар'єру Еберхард Шульц розпочав у 1968 році зі створення репліки Ford GT40 з 420-сильним V8 від Mercedes-Benz. Спорткар, названий Isdera Erator, справив враження на Mercedes і Шульца запросили до штату автовиробника.

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На посту інженер-дизайнера Шульц працював над спадкоємцем для суперкара C111, який у 1978 році був представлений Mercedes під індексом CW311. Одночасно Еберхард розробляв власні тюнінг-проекти, “граючись” переважно з автомобілями марки Mercedes-Benz.

Фото: Isdera Erator, Mercedes-Benz CW311 та універсал Schulz BMW E28

Так, стараннями ательє Шульца на світ ще у 1980-х роках з’явився перший шестиколісний “Геландеваген” і витончений кабріолет 190E. Та найоригінальнішим проектом майстра став унікальний Mercedes-Benz W201 Compakt (також відомий як 190E 2.6 City) з кузовом хетчбек.

Фото: Mercedes-Benz 190E 2.6 City (Mercedes-Benz W201 Compakt)

Schulz-Tuning представила цей проект у 1990 році, причому хетчбек мав одразу дві версії: тридверну та п’ятидверну. Під капотом короткого 190-го був встановлений 2,6-літровий рядний мотор продуктивністю у 160 кінських сил.

За два роки ательє Schulz Tuning збудувало для замовників невелику кількість Mercedes 190E 2.6 City, які сьогодні є раритетом, що практично неможливо знайти на звичайних сайтах оголошень.

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