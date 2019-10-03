Це більш як у 10 разів меншне, за ціну оригінального Aventador S Roadster 2018 року випуску.

Як зазначено вище, Lamborghini Aventador S Roadster 2018 року від мануфактури з Сант-Агата-Болоньєзе обійдеться покупцю у 460 тисяч доларів, без додаткових опцій. Репліка – усього в 40.

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“Ікона автомобілів з відкритим верхом”, як називає Aventador S Roadster сам виробник, оснащується 6,5-літровим V12 потужністю у 740 кінських сил. Автори фейкового “Авентадора” допустили вольності не лише в дизайні, а й цифрах на металевій табличці в моторному відсіку, де написано “2019 Lamborghini Aventador. 7.0 літрів V12. 700 кінських сил”.

Фото: репліка Lamborghini Aventador Roadster / eBay

Цікаво, що насправді силовий агрегат клона має об’єм 6 літрів і 8 циліндрів – це мотор LS2 від Chevrolet Corvette, потужність якого підняли з 430 до 500 коней за допомогою посилених компонентів впускної та випускної систем та покращеної системи охолодження. Трансмісія – 4L60e Automatic, від Chevrolet Camaro. В оголошенні вказана максимальна швидкість машини у 200 км/год.



Який автомобіль став базою для цієї репліки – автор оголошення на eBay не розкриває, однак наголошує, що це не типові для подібних проектів моделі дешевих задньомоторних автомобілів Pontiac Fiero чи Toyota MR2. Зазначено лише, що це платформа GM, яку залишили без технічних втручань: подовження чи вкорочення. При цьому довжина репліки у 4775 міліметрів виявилась досить близькою до оригіналу. Зверніть увагу на шильдики та оптику автомобіля – це також репліки (чи підробки) від сторонніх виробників.

Фото: оригінальний Lamborghini Aventador S Roadster 2018 / Lamborghini

Кузов виготовлений зі склопластику і посилений сталевим каркасом. Колір хамелеон, електросклопідйомники, кондиціонер, круіз контроль, трекшн-контроль, 20-дюймові диски і світлодіодна оптика включені у ціну в 40 тисяч доларів. Автомобіль пройшов сертифікацію та має усі потрібні документи для пересування громадськими дорогами. Та що значно цікавіше, репліка Lamborghini Aventador S Roadster – не одиничний проект, фірма зі штату Айдахо у США виготовляє їх невеличкими партіями, тож дешевих “Авентадорів” має вистачити на всіх бажаючих.

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